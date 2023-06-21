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南市YouBike2.0增15處 北門井仔腳及鹽業園區恣意騎乘

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市YouBike2.0一口氣新增15處據點，北門井仔腳及鹽業文化園區也增設方便遊客騎乘，圖為井仔腳夕陽風光。記者謝進盛／攝影
南市YouBike2.0一口氣新增15處據點，北門井仔腳及鹽業文化園區也增設方便遊客騎乘，圖為井仔腳夕陽風光。記者謝進盛／攝影

台南市政府與雲嘉南濱海國家風景區合作，今起新增北門遊客中心與井仔腳鹽田YouBike2.0據點，可在任何一處租賃騎乘，恣意漫遊北門沿海風光，市府說，今天共啟15站，方便民眾搭配公共運輸騎乘。

雲嘉南濱海國家風景區說，北門鹽業文化園區（北門遊客中心）至井仔腳瓦盤鹽田，全程約3.5公里，路途平緩非常適合遊客慢遊與親子共遊。而北門鹽業文化園區可參觀洗滌鹽工場、北門遊客中心、水晶教堂、錢來也商店等著名景點。

沿途紅樹林及濕地自然生態豐富，可觀賞到高蹺鴴、大/小白鷺…等鳥類；另自行車道兩側仍有早期曬鹽的鹽田遺跡，讓騎乘者可了解北門過往曬鹽風華。

終點站井仔腳瓦盤鹽田仍維持傳統曬鹽工法，提供鹽田體驗區讓遊客實際體驗耙鹽跟擔鹽與鹽滷豆花製作，以及冬季黑腹燕鷗成群芳蹤。

雲管處說，井仔腳瓦盤鹽田還有夕陽美景，每到日落時分吸引大量遊客及攝影愛好者，整齊排列的瓦盤鹽田是最顯眼特色。更多訊息可搜尋搜詢FB「雲嘉南，好好玩」臉書粉絲專頁查詢。

台南市府也說，今天一口氣新增15處YouBike 2.0據點，涵蓋麻豆、善化、佳里、北門、柳營、山上、新市、官田、玉井、關廟、安南等行政區，如要使用可以先至微笑單車官網或透過官方APP(YouBike 2.0)登錄個人資料，加入會員後，使用「電子票證－一按、二刷、三騎乘」借車，還車時也請記得「還車入柱要靠卡」。也可下載官方APP(YouBike 2.0) 進行信用卡綁定，以「掃碼」方式借車。相關問題可上YouBike官網(https://www.youbike.com.tw/region/tainan/)查詢或撥打24小時客服專線(06）3009966。

南市YouBike2.0一口氣新增15處據點，涵蓋多處行政區。圖 ／台南市政府提供
南市YouBike2.0一口氣新增15處據點，涵蓋多處行政區。圖 ／台南市政府提供

北門 YouBike YouBike 2.0 台南

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