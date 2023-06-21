南市YouBike2.0增15處 北門井仔腳及鹽業園區恣意騎乘

台南市政府與雲嘉南濱海國家風景區合作，今起新增北門遊客中心與井仔腳鹽田YouBike2.0據點，可在任何一處租賃騎乘，恣意漫遊北門沿海風光，市府說，今天共啟15站，方便民眾搭配公共運輸騎乘。

雲嘉南濱海國家風景區說，北門鹽業文化園區（北門遊客中心）至井仔腳瓦盤鹽田，全程約3.5公里，路途平緩非常適合遊客慢遊與親子共遊。而北門鹽業文化園區可參觀洗滌鹽工場、北門遊客中心、水晶教堂、錢來也商店等著名景點。

沿途紅樹林及濕地自然生態豐富，可觀賞到高蹺鴴、大/小白鷺…等鳥類；另自行車道兩側仍有早期曬鹽的鹽田遺跡，讓騎乘者可了解北門過往曬鹽風華。

終點站井仔腳瓦盤鹽田仍維持傳統曬鹽工法，提供鹽田體驗區讓遊客實際體驗耙鹽跟擔鹽與鹽滷豆花製作，以及冬季黑腹燕鷗成群芳蹤。

雲管處說，井仔腳瓦盤鹽田還有夕陽美景，每到日落時分吸引大量遊客及攝影愛好者，整齊排列的瓦盤鹽田是最顯眼特色。更多訊息可搜尋搜詢FB「雲嘉南，好好玩」臉書粉絲專頁查詢。