台南烏山頭水庫模擬恐攻搶救演練 無人機攜帶爆裂物發動攻擊

從烏俄戰爭得到啟發，農田水利署嘉南管理處今天上午在台南烏山頭水庫進行演練，模擬國家重要關鍵水利設施遭無人機攻擊後應變，也模擬大壩潰壩引發洪流的後續作為，以提升農水署操作單位的應變能力。

演練現場指揮官為烏山頭管理分處主任毛坤淵，包括官田消防分隊、麻豆警分局也參演，並出動台南憲兵隊協助警戒。

烏山頭水庫在新送水口處設置烏山頭發電廠，上午演練中，模擬無人機攜帶爆裂物，針對對送水口閘門控制中心進行攻擊，隨即起火燃燒並有人員受傷受困，管理處和電廠立即通報警消救援，同步疏散遊客、進行搶險防護，毛坤淵指出，因模擬狀況為水庫蓄水達警戒線，同一時間演練改由舊送水口緊急放水疏洪。

另一方面，也派出無人機展開空中勘查，警方及憲兵隊進行調查攻擊事件、搜索追查疑犯。

農水署嘉南管理處表示，烏山頭水庫是水利署列管的重要一級水庫，水庫防護體系與麻豆分局、玉井分局、台南憲兵隊、台南市調查處、陸軍官田203旅都簽有安全維護支援協定。