掉落「天坑」畫面曝！台南水泥車傾斜45度動彈不得 市府說明原因

台南市安平區府平路昨天驚見「天坑」，一輛水泥預拌車經過時輪胎陷入大洞，傾斜45度動彈不得，議員林依婷和李啟維今在議會質詢，從監視器看出大車原本正常行駛，突然就掉落洞裡，畫面令人怵目驚心，不只車輛受損，駕駛也受傷，且事發是有徵兆可預防，3、40年的老舊箱涵有安全疑慮，要求全面盤點。水利局表示除透過縱走方式檢視箱涵內部狀況，局部人力無法到達或有疑慮位置再輔以透地雷達檢查。

林依婷說，事發第一時間就通知市府，工務局、水利局、警察局、吊車都已到現場協助救援，水利局回報是「排水箱涵老舊塌陷」，也緊急搶修，從監視器畫面柏油路面有一塊顏色較淡的，是剛臨鋪完過沒幾秒水泥預拌車就掉落，是有預兆可以預防的，工務局是何時臨鋪的？應移交給水利局知道箱涵何時有問題，要求市政府要工務單位加強警覺性提前知道老舊箱涵，以後不要再發生了。

林依婷除要求市府協助後續賠償事宜，同時盤點超過30年以上的箱涵地點進行勘驗，並利用科技如透地雷達等找出隱藏的問題，市長黃偉哲說，透地雷達約有百分之70準確度，不能完全依賴，但會以人力等各種方式一起來檢視安全。

議員李啟維也針對安平天坑提出質詢，可能連日下雨路基掏空，車子深陷道路底下箱涵損失慘重。他到現場發現掏空排水箱涵裡面的鋼筋稀疏生鏽腐蝕，看起來就沒那麼粗壯堅固，難怪不堪重車輾壓，實在有必要做全面體檢改善，還給大家用路安全免於恐懼。

李啟維也指出，這些箱涵從安平五期重劃區至今已3、40年，加上當時工程偷工減料嚴重，也有可能連日下雨箱涵滲水，造成路基掏空車輛深陷其中，根據了解除了車子損壞，也造成司機受傷，整起事件政府難辭其咎，應協助善後處理。

水利局第一時間回應府平路551號前排水箱涵因施作近3、40年，年代久遠，加上位於海水感潮段，受海水鹽分及潮汐日夜沖刷腐蝕，造成局部混凝土劣化、鋼筋裸露鏽蝕，影響箱涵結構穩定性，因水泥預拌車輾壓造成破損，水利局進場搶修完成，箱涵結構尚良好且無影響排水功能，請市民放心。

市長黃偉哲回應議員質詢時表示，市府會負起應付的責任面對道路塌陷的問題，工務單位將會利用各種方式，包括科技儀器透地雷達和人力縱走的方式交叉檢查，將隱藏、潛在的危險找出。