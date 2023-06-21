台南大學七股校區「一場空」 市府曝120公頃校地收回進度

台南大學確定不遷校到七股校區後，台南市府將收回120公頃土地，議員蔡蘇秋金上午在議會表示，地方等了18年仍是一場空，現況僅兩棟建築物及雜草叢生，蛇、狗聚集髒亂，東校區約20公頃土地規劃智慧水產養殖區，但目前招商能否引進新科技帶動年輕漁民就業，地方還有疑慮，要求多聽取民意；市長黃偉哲回覆，東校區招商活化台南市政府會非常中立，不會偏向個別業者及特定產業，一定會以市民利益為最大考量。

南大七股校區是南縣府時代無償提供南大遷校用地，分為西校區84公頃、東校區38.5公頃，東校區陸域部份完成道路及機電中心建築，其他一片「空盪盪」，南大已在2017年底校務會議決議不遷校，教育部委託台南市府進行可行性評估，西校區鄰近生態保育敏感帶，決議不開發，東校區則規畫開發智慧養殖專區。

都發局長徐中強表示，該區基地原為一般農業用地，移撥南大時，使用地目變更為特定專用區供辦興校，南大已向教育部申請廢止興辦七股校區案，確定後即可公告進行撥還程序，在國土計畫中將使用地目恢復為一般農業用地，符合農漁養殖使用。

農業局長李建裕表示，東校區扣掉環境保留區(滯洪池)11.57公頃，提供約20.22公頃以開發智慧養殖專區，目前由民間自提BOT案促參案，可行性評估已通過，招商文件審查也差不多，預計7月份上網徵求投資計畫書，將在北部和中部召開說明會，希望優良廠商投標，今年底前能完成簽約早日開發。

蔡蘇秋金表示，東校區智慧養殖專區希望能提高技術水準，吸引有心人士投入養殖業，帶動產業發展及漁民生計，但目前的招商民眾有疑慮；另針對西校區80公頃歸還市政府後，地方漁民訴求如無違反相關法令，希望讓七股漁民承租繼續養殖。