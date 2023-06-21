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賴清德任內改成交控中心 南市怡平里民「討」活動中心

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）接下怡平里長蔡錦庭等里民陳情書，承諾任內會給里民一個活動中心。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（中）接下怡平里長蔡錦庭等里民陳情書，承諾任內會給里民一個活動中心。記者吳淑玲／攝影

台南市安平區怡平里民今天前往議會陳情，指該里活動中心2017年被迫讓給市府交通局大台南智慧交控中心，棲身貨櫃屋長達5年多，市議員林美燕今天質詢時，痛批市府鴨霸，不該與民爭地，要求遷回原址活動。議員林依婷和李啟維也提出關切，市長黃偉哲接下里民請願牌後承諾，任內會優先解決。

林美燕指出，位於怡平里內的平通市場閒置多年，前市長張燦鍙核准同意2樓作為怡平里的里活動中心。原本在永華市政中心1樓的交通局交控中心，以空間不足為理由，前市長賴清德2017年核定該處2樓作為交控中心辦公場所，市府斥資8千萬元，進行建築拉皮，一樓作則為停車管理處辦公場所。

市場處隨即解除怡平里活動中心代管平通市場2、3樓契約，雙方因而發生對峙和訴訟，安平區公所提供3座設有水電衛廁裝潢的貨櫃屋，作為里臨時辦公處所，暫時化解紛爭。

民政局2020年規劃在怡平里公園依多目標使用興建活動中心，面積近150坪，經費約2500萬元，但地方須先連署通過使用公園，由於里民反對、贊成的意見紛雜，延宕至今仍無法定案，地方曾希望3樓申請臨時建照，變為怡平里活動中心，市府並不同意。

怡平里地方人士無法再忍受里活動中心「流離失所」的窘境，最近向市議員林美燕求助，林美燕查證發現停車管理已於2021年解編，交通局兩個科遷來此處上班，毫無正當性；她要求交通局將這兩個幕僚單位遷回局本部，騰出的空間暫時交給怡平里活動中心，即可消除集會不便的燃眉之急。

黃偉哲休息時間在議會大廳會見前來旁聽的怡平里十餘位里民，里長蔡錦庭遞上請願牌，要求該里活動中心未來應重回原址，黃偉哲市長指出，他任內已興建41個里活動中心，怡平里本來就有里活動中心，現在卻變成沒有，當然要優先解決，責由秘書長方進呈作為溝通窗口，加速處理。

台南市長黃偉哲（中）接下怡平里長蔡錦庭等里民陳情書，承諾任內會給里民一個活動中心。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（中）接下怡平里長蔡錦庭等里民陳情書，承諾任內會給里民一個活動中心。記者吳淑玲／攝影

黃偉哲 議員 員林

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