嘉義雙潭星光路跑報名 黃敏惠揪大家跑覽蘭潭仁義潭美景
嘉義市政府舉辦第2屆2023嘉義雙潭星光路跑，8月19日傍晚開跑，路跑以嘉義之肺「雙潭」作主題，跑覽蘭潭、仁義潭美景，結合音樂、DJ與舞蹈還有市集、親子互動表演等精采活動，陪伴跑者享受夏夜晚風，即日起受理報名。
上午在市政府中庭舉行雙潭星光路跑宣傳會，東吳高職同學活力四射舞蹈表演揭幕，市長黃敏惠號召路跑，戴上「00001」號碼牌，與議員、來賓及賽事主辦單位全統體育用品總經理余俊芳象徵領跑，邀請全台熱愛運動的朋友、親子結伴參加星光路跑。
賽事分14K挑戰組、6.5K休閒組及親子組，賽事行經路線具坡度挑戰性及風光宜人蘭潭、仁義潭，沿路有涼亭、長堤供人休憩，欣賞日落後蘭潭夜景，體驗五感路跑，結合人文、觀光、旅遊、生態、文創、美食等地方產業特色，打造特色運動賽事，適合跑友規畫2日以上旅遊行程。
全統體育用品經理林志偉帶東吳高職4名學生走秀，展示賽事紀念品，有亮麗醒目黃色上衣，以知名小吃火雞肉飯為靈感發想的火雞玩偶抱枕，完賽獎牌刻嘉市景點地標，獨「嘉」紀念品。
黃敏惠說，嘉市配合體育署「運動i台灣2.0計畫」推廣全民運動，打造運動城市，帶動市民運動風氣，期待運動經濟成為嘉市新興產業，歡迎全國愛好運動旅遊民眾來嘉，倘佯充滿人情味幸福城市，探索美景和特色美食，共創嘉市夜經濟。
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