嘉義雙潭星光路跑報名 黃敏惠揪大家跑覽蘭潭仁義潭美景

嘉義市政府舉辦第2屆2023嘉義雙潭星光路跑，8月19日傍晚開跑，路跑以嘉義之肺「雙潭」作主題，跑覽蘭潭、仁義潭美景，結合音樂、DJ與舞蹈還有市集、親子互動表演等精采活動，陪伴跑者享受夏夜晚風，即日起受理報名。

上午在市政府中庭舉行雙潭星光路跑宣傳會，東吳高職同學活力四射舞蹈表演揭幕，市長黃敏惠號召路跑，戴上「00001」號碼牌，與議員、來賓及賽事主辦單位全統體育用品總經理余俊芳象徵領跑，邀請全台熱愛運動的朋友、親子結伴參加星光路跑。

賽事分14K挑戰組、6.5K休閒組及親子組，賽事行經路線具坡度挑戰性及風光宜人蘭潭、仁義潭，沿路有涼亭、長堤供人休憩，欣賞日落後蘭潭夜景，體驗五感路跑，結合人文、觀光、旅遊、生態、文創、美食等地方產業特色，打造特色運動賽事，適合跑友規畫2日以上旅遊行程。

全統體育用品經理林志偉帶東吳高職4名學生走秀，展示賽事紀念品，有亮麗醒目黃色上衣，以知名小吃火雞肉飯為靈感發想的火雞玩偶抱枕，完賽獎牌刻嘉市景點地標，獨「嘉」紀念品。