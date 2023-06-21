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斥資2.4億打造太吉之星3號 21日首航布袋馬公

中央社／ 嘉義縣21日電

嘉縣布袋商港是往來澎湖重要港口，今年至今已逾27萬人次出入。為提供更好旅遊體驗，航運公司斥資2.4億打造全新客輪「太吉之星3號」今天首航，滿載400人往澎湖出發。

海有航運股份有限公司斥資新台幣2億4000萬打造全新客輪「太吉之星3號」，上午10時舉行首航典禮，嘉義縣副縣長劉培東、布袋鎮長蔡瑋傑、義竹鄉長黃政傑等人出席剪綵。首航典禮在鳴鼓、舞獅祈福後，安排「擲吉」儀式，從船上丟下麻糬給民眾。這項漁村特有新船出航習俗，由於「糬」、「錢」台語發音很近，象徵滿載而歸賺大錢。

劉培東接受媒體聯訪表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，每年都有50多萬人次從布袋搭船往返澎湖，在疫情過後一定會再恢復往日人潮，今年至今已逾27萬人次出入；「太吉之星3號」剛好在疫後旅遊潮復甦時推出，期待更多人來布袋搭船，刺激觀光消費。

劉培東說，嘉義縣布袋商港目前提供幸福小黃服務，民眾可直接預約搭乘往返高鐵嘉義站，也有計程車共乘，到布袋商港搭船方式多元，歡迎旅客多加利用。

「太吉之星3號」抵馬公港，澎湖縣長陳光復、副縣長林皆興與民眾在港區迎接，船公司家依循傳統放鞭炮，並準備望安炸棗、黑糖糕、麻糬等丟擲給岸邊民眾，分享喜悅。

陳光復表示，台澎海上對外海運，包括高雄、台南、布袋港對開馬公、龍門港，布袋航線，除台航公司的台華輪外，還包括有滿天星、凱遊、海有與百麗等4家航運8艘客輪航行外，每天最高運能可達1萬人次。今天再有「太吉之星3號」加入，大幅提升澎湖觀光旺季運輸能量，有效紓解空運負擔。

委由新加坡公司設計建造的鋁合金雙體快速客輪「太吉之星3號」，外觀採黑金配色、外型流線，總噸位498噸，船長42.8公尺、寬10.3公尺，載客400人。全速可達43浬，經濟航速38浬，僅1小時可達澎湖，內裝座椅寬敞舒適，搭上花火節熱潮，預估今年端午連假往返搭船人數超過4萬人次。

澎湖縣 馬公 嘉義

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