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嘉市長照不涉及隱私 用智慧科技守護長者安全

中央社／ 嘉義市21日電

嘉義長照中心推動「居家安全智慧觀測服務」，使用新科技做到無干擾、不涉及隱私方式，照顧獨居失能長者的居家安全，讓出外工作子女安心。民眾有需求可向長照中心聯繫。

嘉義市推動「居家安全智慧觀測服務」，今天由嘉義市長黃敏惠、衛生局長廖育瑋等人一起關心獨居失能長輩在宅安裝緊急連線服務的情形。

黃敏惠致詞表示，截至今年4月，嘉義市65歲以上人口已達17.87%，略高於全國平均17.81%，面臨高齡社會，市府結合AI數位智慧觀測與時俱進，隨時偵測長者在家中動態，且以不干擾、保護隱私，讓外出工作子女透過APP輕鬆掌握，無後顧之憂。

廖育瑋指出，嘉義市長照中心申請112年經濟部中小企業處的「長者照護智慧觀測服務」系統，系統採用Wi-Fi感測演算法，透過2至3個感測器，即可感測獨居長者日常作息資料，並可讓外出家人透過手機APP共享查看；若系統偵測到長輩長時間未活動會提供異常通知，或是長輩日常活動軌跡重大改變，也會緊急聯繫。

這項觀測服務系統林姓業者表示，系統無須穿戴、不用攝影機，可安裝於浴廁或房間，無隱私問題，操作安裝也更加舒適便利，可偵測長者的生活習慣以及休息狀況，且可設定即時回報家屬、社工等，目前全國有4縣市擁有這套系統，嘉義市是其中之一。

衛生局表示，家中如有長照服務需求的長輩，民眾可撥打1966洽詢，長照中心將有專人提供服務，協助市民使用長照服務，減輕照顧者負擔。

嘉義 長照 長輩

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