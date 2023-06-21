廢棄物真的很廢？張麗善今天穿搭「這一件」引人熱論

雲林縣政府根據數據顯示，近70年縣境氣溫提升近4度，縣長張麗善前年指示成立「因應氣候變遷專案辦公室」，與各界合作朝淨零排放、碳中和等目標努力，其中台塑企業帶頭落實末端管制、碳循環等作為，張今赴麥寮頒獎勉勵關係企業單位，會後大秀「海毛紗」披肩，展現成功案例。

台灣化學公司董事長洪福源說，碳中和是終極目標，但他也坦言，做的過程並不容易，因此企業以建立低碳生活為重，倡導「少用」觀念及作為，可以回收的物品則盡量回收，今頒6大類24項獎予減少碳排放量、節省用水量、節省用氣量、節省用電量及雨水收集等績優廠處。

洪福源表示，台塑企業以排碳量最高峰的2007年作為基準，2021年已減少16.85%，並透過短、中期的減碳目標，落實減碳20%、35%，長期則以2050年達到碳中和為目標，現正努力中。

張麗善指出，雲林縣氣溫比往昔提高，配合全球綠色政策，期望能控制在1.5度內，為此縣府多管齊下，包括運作零廢棄資源化系統（ZWS）、垃圾機械分選系統處理生活垃圾，以資源化方式強化垃圾自主處理能力，可降低約49%的垃圾量，其餘製成固體衍生燃料，作為燃煤的替代燃料。

張麗善表示，台塑企業持續減少煤炭用量及管制二氧化碳排放量，包括協助收運7萬公噸一般垃圾焚化處理，其中便使用固體衍生燃料摻配在麥寮園區鍋爐混燒，另將廚餘製成有機堆肥提供給農民取用。

台西沿海等鄉鎮路邊常見大批閒置的牡蠣殼，縣府開拓台西、口湖2處暫置場供民眾集中堆放，環保局長張喬維說，這些原料部分除了用於濁水溪沿岸定沙，部分則是台塑企業環保製品的重要材料。