廢棄物真的很廢？張麗善今天穿搭「這一件」引人熱論

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聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
牡蠣殼及蚵繩是雲林縣漁業廢棄物，過去常閒置在沿海鄉鎮路旁，縣府透過開拓暫置場回收，將廢棄原料提供給台塑企業製成環保生活用品。記者陳苡葳／攝影
牡蠣殼及蚵繩是雲林縣漁業廢棄物，過去常閒置在沿海鄉鎮路旁，縣府透過開拓暫置場回收，將廢棄原料提供給台塑企業製成環保生活用品。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府根據數據顯示，近70年縣境氣溫提升近4度，縣長張麗善前年指示成立「因應氣候變遷專案辦公室」，與各界合作朝淨零排放、碳中和等目標努力，其中台塑企業帶頭落實末端管制、碳循環等作為，張今赴麥寮頒獎勉勵關係企業單位，會後大秀「海毛紗」披肩，展現成功案例。

台灣化學公司董事長洪福源說，碳中和是終極目標，但他也坦言，做的過程並不容易，因此企業以建立低碳生活為重，倡導「少用」觀念及作為，可以回收的物品則盡量回收，今頒6大類24項獎予減少碳排放量、節省用水量、節省用氣量、節省用電量及雨水收集等績優廠處。

洪福源表示，台塑企業以排碳量最高峰的2007年作為基準，2021年已減少16.85%，並透過短、中期的減碳目標，落實減碳20%、35%，長期則以2050年達到碳中和為目標，現正努力中。

張麗善指出，雲林縣氣溫比往昔提高，配合全球綠色政策，期望能控制在1.5度內，為此縣府多管齊下，包括運作零廢棄資源化系統（ZWS）、垃圾機械分選系統處理生活垃圾，以資源化方式強化垃圾自主處理能力，可降低約49%的垃圾量，其餘製成固體衍生燃料，作為燃煤的替代燃料。

張麗善表示，台塑企業持續減少煤炭用量及管制二氧化碳排放量，包括協助收運7萬公噸一般垃圾焚化處理，其中便使用固體衍生燃料摻配在麥寮園區鍋爐混燒，另將廚餘製成有機堆肥提供給農民取用。

台西沿海等鄉鎮路邊常見大批閒置的牡蠣殼，縣府開拓台西、口湖2處暫置場供民眾集中堆放，環保局長張喬維說，這些原料部分除了用於濁水溪沿岸定沙，部分則是台塑企業環保製品的重要材料。

張麗善表示，廢牡蠣殼回收後，透過技術抽絲做成抗菌複合材料，或磨粉加上環保原料衍伸而成的海毛紗，另回收寶特瓶再製環保絲、回收廢漁網及蚵繩則再製成耐隆原料，分別可做成造型披肩、涼感衣、鞋、帽等，成本雖高但生活應用廣泛，已有國際企業探詢，可望簽約量產，縣府未來也會選用推廣。

台塑企業連動關係單位開發多項環保生活用品，其中回收寶特瓶製成環保衣。記者陳苡葳／攝影
台塑企業連動關係單位開發多項環保生活用品，其中回收寶特瓶製成環保衣。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天示範穿搭台塑企業利用環保原料製成的海毛紗披肩。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天示範穿搭台塑企業利用環保原料製成的海毛紗披肩。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（前左七）今至台塑企業頒獎，勉勵減少碳排放量、節省用水量、節省用汽量、節省用電量及雨水收集等績優廠處。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（前左七）今至台塑企業頒獎，勉勵減少碳排放量、節省用水量、節省用汽量、節省用電量及雨水收集等績優廠處。記者陳苡葳／攝影
牡蠣殼及蚵繩是雲林縣漁業廢棄物，過去常閒置在沿海鄉鎮路旁，縣府透過開拓暫置場回收，將廢棄原料提供給台塑企業製成環保生活用品。記者陳苡葳／攝影
牡蠣殼及蚵繩是雲林縣漁業廢棄物，過去常閒置在沿海鄉鎮路旁，縣府透過開拓暫置場回收，將廢棄原料提供給台塑企業製成環保生活用品。記者陳苡葳／攝影
雲林縣環保局長張喬維（右）展示由蚵繩中的耐隆成分製成的涼感環保衣，這項成功案例更吸引國際企業探詢量產合作。記者陳苡葳／攝影
雲林縣環保局長張喬維（右）展示由蚵繩中的耐隆成分製成的涼感環保衣，這項成功案例更吸引國際企業探詢量產合作。記者陳苡葳／攝影

張麗善 碳排放 減碳

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