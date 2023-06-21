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避免暑假校園成登革熱溫床 台南加強熱區學校孳清防堵

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市教育局針對病例發生區域展開校園防疫專案重點稽查。圖／台南市教育局提供
南市教育局針對病例發生區域展開校園防疫專案重點稽查。圖／台南市教育局提供

台南市6月12日出現首例登革熱本土病例，陸續增加到10多例，目前多集中在仁德、東區和永康，為防堵疫情進入校園，確保校園乾淨安全，教育局20日起連2天針對病例發生區域的國中小全面環境體檢，提醒學校隨時確實巡檢校園及清除孳生源，更進一步擬定暑假登革熱稽查輔導計畫，督導並查核學校落實防疫作為。

市長黃偉哲表示，登革熱是社區環境疾病，防疫沒有捷徑，只有全體市民和政府配合，動手徹底清除室內外孳生源、掃除積水容器，落實居家環境戶內外孳生源清除，才能有效防止疫情蔓延。近期受鋒面影響，天降甘霖紓解旱象，但也使登革熱防疫增添難度，請市民務必全民動員，「日日滅蚊、周周孳清」，落實「巡、倒、清、刷」四原則，給家人和自己一個安心舒適的無蚊空間。也呼籲市民朋友如有出現疑似登革熱症狀，請盡快就醫並主動告知醫生個人活動史或旅遊史，以利即早診斷及治療。

教育局長鄭新輝說，雨後一周為登革熱防治關鍵期，學校針對校園環境，包含戶內外盆栽、水桶、帆布、屋簷排水槽、馬桶、地下室、水溝、校舍頂樓等易積水處，動員各處室人力，分區分工加強進行校園環境巡檢清除積水，定期修剪樹木、割草、清除落葉等，並積極配合環保局及衛生局持續進行校園及校內工地稽查作業，維護環境整潔。

教育局也結合科技防疫，運用校園登革熱預警系統，每周公告提醒「高危險」及「警戒」區學校落實校園巡檢及孳清，在每次下雨過後增加巡檢次數，確實清除積水，以降低病媒蚊密度，避免疫情爆發。

暑假即將來臨，教育局也提醒學校防疫要項，包含雨後加強巡檢、廁所定期沖水、親師生共同合作。教育局呼籲，登革熱防疫需長期抗戰，避免病媒蚊孳生為杜絕登革熱最根本的方法，需要全民共同合作，也請民眾發揮公德心，到校運動勿將垃圾及飲料瓶罐隨意丟棄，減少製造病媒蚊孳生可能性，也請家長平時在家落實孳清工作，避免病媒蚊孳生，共同維護校園與社區環境整潔。

登革熱 教育局 病媒蚊

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