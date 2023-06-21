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影／科技養老 嘉義市推長輩智慧觀測 子女更放心

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市衛生局守護長照、獨居長輩居家安全，上午發表科技養老「長者照護智慧觀測服務」，市長黃敏惠、衛生局長廖育瑋、議長陳姿妏及多位議員、里長共同舉行啟動儀式。記者魯永明／攝影
嘉義市衛生局守護長照、獨居長輩居家安全，上午發表科技養老「長者照護智慧觀測服務」，市長黃敏惠、衛生局長廖育瑋、議長陳姿妏及多位議員、里長共同舉行啟動儀式。記者魯永明／攝影

嘉義市衛生局守護長照、獨居長輩居家安全，繼推出獨居長者緊急救援系統服務，上午再發表科技養老「長者照護智慧觀測服務」，在長輩住家浴廁、臥房，放置2至3個WiFi感測器，無須穿戴、不用攝影機，無隱私問題，可讓子女、照護者透過手機一手掌握提醒，讓長者照護服務更完整。

長期照顧管理中心推動「勢大人居家安全智慧觀測服務」，上午在衛生局旁樂齡健康訓練場，舉行發表宣傳會，市長黃敏惠、衛生局長廖育瑋、議長陳姿妏及多位議員、里長共同舉行啟動儀式，元創電子總經理林森楠介紹全球領先的WiFi感測技術服務。

長照中心申請經濟部中小企業處「長者照護智慧觀測服務」系統，採Wi-Fi感測演算法，透過2至3個感測器，感測長照失能失智長輩、高風險獨居長者，是否有活動和睡眠等生活日常作息資料，從手機數據圖表，讓家屬透過手機APP查看紀錄，系統偵測長輩長時間未活動自動提供異常通知，長輩日常活動軌跡有重大改變，也會通知緊急聯絡人及早介入關心。

94歲阿嬤輕度失智獨居，常在廁所睡著，廠商在浴室門口安裝感測器，阿嬤停留超過一定時間，感測器會發簡訊通知家屬，也會通知廠商24小時監控中心提供協助。嘉市先前推出「獨居長者緊急救援系統服務」，藉市內電話連結通報主機，配報安及緊急求救押扣，新增科技養老系統，共2套系統供長照家屬選擇安裝。

黃敏惠說，嘉市老人比例17.93%，高於全國平均值17.81%，面對少子、高齡化，率先全國推動高齡友善、健康城市，嘉市預估長照需求9506人，目前使用6848人，涵蓋率72.04%，高於全國平均值56.95%，再升級科技養老服務，照顧長者居家安全。衛生局說，中小企業處提供31套長者照護智慧觀測服務免費，已安裝26套，家有長照長輩需要這套服務可撥打長照中心1966洽詢，有專人服務，一般戶每月需付450元，低收入戶免費安裝。

嘉義市衛生局守護長照、獨居長輩居家安全，上午發表科技養老「長者照護智慧觀測服務」，市長黃敏惠、衛生局長廖育瑋、議長陳姿妏及多位議員、里長共同舉行啟動儀式。記者魯永明／攝影
嘉義市衛生局守護長照、獨居長輩居家安全，上午發表科技養老「長者照護智慧觀測服務」，市長黃敏惠、衛生局長廖育瑋、議長陳姿妏及多位議員、里長共同舉行啟動儀式。記者魯永明／攝影
元創電子總經理林森楠介紹全球領先的WiFi感測技術服務。記者魯永明／攝影
元創電子總經理林森楠介紹全球領先的WiFi感測技術服務。記者魯永明／攝影
嘉義市衛生局志工表演科技養老行動劇。記者魯永明／攝影
嘉義市衛生局志工表演科技養老行動劇。記者魯永明／攝影

衛生局 長照 長輩

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