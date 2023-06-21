快訊

「別想關門處理掉土地」 台開改選在即 練台生力擋私有化

再爆震撼彈！葛斯齊點名NONO該認錯、「金馬歌手」快出來面對

侯友宜台大補考過關？學者解析「鐵漢直球」還不夠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

除薪水還有補助可領 阿秀姐從事飯店房務工作好開心

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」首波專案職缺針對旅宿業的房務、清潔人員，讓「阿秀」除了可領飯店業者發給的薪水外，還有補助可領。圖／勞動部雲嘉南分署提供
勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」首波專案職缺針對旅宿業的房務、清潔人員，讓「阿秀」除了可領飯店業者發給的薪水外，還有補助可領。圖／勞動部雲嘉南分署提供

55歲的「阿秀」因為沒有一技之長，長期打零工、工作不穩定，在勞動部就業中心的介紹下，接觸飯店房務工作，剛好又遇上勞動部在新冠肺炎疫情後，推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，勞工在領飯店的薪水外，勞動部還發給補貼，長達12個月，讓阿秀相當開心，「終於有穩定又薪水不錯的工作」。

勞動部勞發署雲嘉南分署長劉邦棟指出，該方案的就業獎勵金，首波的對象是旅宿業的房務、清潔人員，下一波則是針對餐飲業，有興趣的民眾可上「台灣就業通」職缺專區查詢，亦可電洽雲嘉南轄區各就業中心或撥專線0800-777-888詢問。

劉邦棟表示，「疫後改善缺工擴大就業方案」提供就業獎勵，經就業中心推介受僱專案職缺，一般身分失業勞工每月有6000元就業獎勵，工作偏遠(特定)地區就業獎勵金則有9000元；若是中高齡、二度就業婦女等特定對象，每月可領1萬元、工作偏遠(特定)地區則加碼到1萬3000元；部分工時工作每月則給5000元、工作偏遠(特定)地區則可領6500元獎勵金，最長可領12個月。同時方案中也訂出薪資門檻，雲嘉南地區要在2萬8000元以上，每個月再加上補助，對勞工不無小補。

「很開心能重回職場」，今年55歲的阿秀姐也現身說法，她感謝勞動部幫忙找到穩定工作，甚至還有獎勵金可領，她說因沒有特殊專長，長期打零工、工作並不穩定，後來尋求勞動部台南就業中心幫忙，就服員推介她應徵對二度就業婦女相當友善的旅宿業房務員職缺，一開始阿秀姐對從未接觸過的房務員工作沒信心，但透過和業者面談後，決定鼓起勇氣嘗試。

「只要掌握技巧，房務員工作其實沒有想像中辛苦」，阿秀姐說，她每天平均要打掃10到12個房間，一開始很辛苦，但經前輩指導「撇步」後，大約兩個月後就能適應習慣，現已得心應手，「有時候客人還會給小費、送禮物」，算是額外的收穫。目前她已穩定就業超過半年，也因為她工作態度積極，表現獲得雇主讚許。

勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」首波專案職缺針對旅宿業的房務、清潔人員，讓「阿秀」除了可領飯店業者發給的薪水外，還有補助可領。圖／勞動部雲嘉南分署提供
勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」首波專案職缺針對旅宿業的房務、清潔人員，讓「阿秀」除了可領飯店業者發給的薪水外，還有補助可領。圖／勞動部雲嘉南分署提供

勞動部 職缺

延伸閱讀

提前達標！勞動部推移工留才久用方案 留住破萬名移工

挑戰科技業高薪 「半導體趨勢暨製程設備理論實務培訓班」報名中

墾丁飯店招嘸人...房務員領50K半年就離職 主管嘆：都去跑外送

勞動部：性騷修法進行中 落實應有處罰

相關新聞

影／嘉義市唯一汽水攤 碎冰帶起滿滿小汽泡傳承古早味

以前飲料店不像如今到處林立，要喝個飲品消暑解渴常是汽水攤，在阿里山腳下的嘉義市曾是木材集中地木材業興盛，工人最愛來杯透心...

除薪水還有補助可領 阿秀姐從事飯店房務工作好開心

55歲的「阿秀」因為沒有一技之長，長期打零工、工作不穩定，在勞動部就業中心的介紹下，接觸飯店房務工作，剛好又遇上勞動部在...

全台最美公家機關 台南藏金閣2館周末、端午連假開館

全台最美公家機關，台南市藏金閣2館周末、連假照常開館！端午連假4天消費滿500元且公開打卡分享貼文，即贈粽子零錢包，每日...

炎亞倫出現南市畢業生祝福影片 黃偉哲：請學校急下架

最近各學校陸續舉辦畢業典禮，台南市長黃偉哲以祝賀畢業生影片寄上祝福，國民黨上午指出今年的祝賀影片裡面有藝人炎亞綸，在炎亞...

廢棄物真的很廢？張麗善今天穿搭「這一件」引人熱論

雲林縣政府根據數據顯示，近70年縣境氣溫提升近4度，縣長張麗善前年指示成立「因應氣候變遷專案辦公室」，與各界合作朝淨零排...

影／科技養老 嘉義市推長輩智慧觀測 子女更放心

嘉義市衛生局守護長照、獨居長輩居家安全，繼推出獨居長者緊急救援系統服務，上午再發表科技養老「長者照護智慧觀測服務」，在長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦