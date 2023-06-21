除薪水還有補助可領 阿秀姐從事飯店房務工作好開心

55歲的「阿秀」因為沒有一技之長，長期打零工、工作不穩定，在勞動部就業中心的介紹下，接觸飯店房務工作，剛好又遇上勞動部在新冠肺炎疫情後，推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，勞工在領飯店的薪水外，勞動部還發給補貼，長達12個月，讓阿秀相當開心，「終於有穩定又薪水不錯的工作」。

勞動部勞發署雲嘉南分署長劉邦棟指出，該方案的就業獎勵金，首波的對象是旅宿業的房務、清潔人員，下一波則是針對餐飲業，有興趣的民眾可上「台灣就業通」職缺專區查詢，亦可電洽雲嘉南轄區各就業中心或撥專線0800-777-888詢問。

劉邦棟表示，「疫後改善缺工擴大就業方案」提供就業獎勵，經就業中心推介受僱專案職缺，一般身分失業勞工每月有6000元就業獎勵，工作偏遠(特定)地區就業獎勵金則有9000元；若是中高齡、二度就業婦女等特定對象，每月可領1萬元、工作偏遠(特定)地區則加碼到1萬3000元；部分工時工作每月則給5000元、工作偏遠(特定)地區則可領6500元獎勵金，最長可領12個月。同時方案中也訂出薪資門檻，雲嘉南地區要在2萬8000元以上，每個月再加上補助，對勞工不無小補。

「很開心能重回職場」，今年55歲的阿秀姐也現身說法，她感謝勞動部幫忙找到穩定工作，甚至還有獎勵金可領，她說因沒有特殊專長，長期打零工、工作並不穩定，後來尋求勞動部台南就業中心幫忙，就服員推介她應徵對二度就業婦女相當友善的旅宿業房務員職缺，一開始阿秀姐對從未接觸過的房務員工作沒信心，但透過和業者面談後，決定鼓起勇氣嘗試。