全台最美公家機關 台南藏金閣2館周末、端午連假開館

全台最美公家機關，台南市藏金閣2館周末、連假照常開館！端午連假4天消費滿500元且公開打卡分享貼文，即贈粽子零錢包，每日限量15個；場外紙塑作品每季更換，近來以愛麗絲夢遊仙境為主題嶄新亮相，歡迎市民端午前來逛逛。

藏金閣2館位在台南市中西區府前路二段370號，營業時間自端午連假起調整為每周三到周日上午9時至中午12時，下午1時30分至下午5時，逢國定假日照常開館，僅於農曆春節假期休館。

館內展示各式古典優雅的二手傢俱、小型美學紙塑作品及回收物重新再製的精緻小物；館外大型紙塑作品由美學班利用回收保麗龍、紙等廢棄物再製的紙塑作品妝點門面，此次配合鄰近烏橋公園主題設計造景，以「愛麗絲夢遊仙境」為主題嶄新亮相，彷彿置身於童話世界般的奇幻場景，歡迎大家端午連假來藏金閣2館搶拍美照、漫遊仙境。環保局未來將於每季更換館外展示作品，敬請期待。