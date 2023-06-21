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全台最美公家機關 台南藏金閣2館周末、端午連假開館

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
有最美公家機關之稱的台南市環保局藏金閣2館調整營業時間，周末、連假照常開館。圖／環保局提供
有最美公家機關之稱的台南市環保局藏金閣2館調整營業時間，周末、連假照常開館。圖／環保局提供

全台最美公家機關，台南市藏金閣2館周末、連假照常開館！端午連假4天消費滿500元且公開打卡分享貼文，即贈粽子零錢包，每日限量15個；場外紙塑作品每季更換，近來以愛麗絲夢遊仙境為主題嶄新亮相，歡迎市民端午前來逛逛。

藏金閣2館位在台南市中西區府前路二段370號，營業時間自端午連假起調整為每周三到周日上午9時至中午12時，下午1時30分至下午5時，逢國定假日照常開館，僅於農曆春節假期休館。

館內展示各式古典優雅的二手傢俱、小型美學紙塑作品及回收物重新再製的精緻小物；館外大型紙塑作品由美學班利用回收保麗龍、紙等廢棄物再製的紙塑作品妝點門面，此次配合鄰近烏橋公園主題設計造景，以「愛麗絲夢遊仙境」為主題嶄新亮相，彷彿置身於童話世界般的奇幻場景，歡迎大家端午連假來藏金閣2館搶拍美照、漫遊仙境。環保局未來將於每季更換館外展示作品，敬請期待。

館內設有親子閱讀區，除典藏具環境教育意涵的繪本、書籍，供民眾免費閱讀，固定每月第四個周六下午時段辦理「金翱共故事屋」活動，如遇連續假期或補班日則調整至第二個周六下午時段辦理。故事屋主題包含唱遊、繪本導讀、影片導覽、DIY做中學等多元方式，如欲了解藏金閣2館未來活動、開休館等相關資訊，請至「藏金閣」FB粉絲專頁查詢。

有最美公家機關之稱的台南市環保局藏金閣2館調整營業時間，周末、連假照常開館。圖／環保局提供
有最美公家機關之稱的台南市環保局藏金閣2館調整營業時間，周末、連假照常開館。圖／環保局提供
有最美公家機關之稱的台南市環保局藏金閣2館調整營業時間，周末、連假照常開館。圖／環保局提供
有最美公家機關之稱的台南市環保局藏金閣2館調整營業時間，周末、連假照常開館。圖／環保局提供
有最美公家機關之稱的台南市環保局藏金閣2館調整營業時間，周末、連假照常開館。圖／環保局提供
有最美公家機關之稱的台南市環保局藏金閣2館調整營業時間，周末、連假照常開館。圖／環保局提供

連假 台南 廢棄物

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