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鳳梨釋迦輸出中國 單一市場或分散風險農民見解各異

中央社／ 台東縣21日電

中國恢復台灣釋迦輸入，恐讓這2年政府分散釋迦風險的「3箭」前功盡棄、農民放棄辛苦闖出的直銷管道，回到「雞蛋放在同一籃」的中國市場；不過，也有農民不願再走回頭路。

2年前中國海關以檢驗出害蟲暫停台灣釋迦輸入，台東鳳梨釋迦逾90%銷售中國，受到嚴重衝擊。

農委會祭出3箭措施，設定銷售目標為1萬3000公噸，分別是外銷5000公噸，內銷5000公噸，加工產業3000公噸。3支箭的達成率96%，也為鳳梨釋迦開拓中國以外的市場和增加加工產銷管道。

另外，在中央和地方政府及立法委員劉櫂豪的努力下，讓鳳梨釋迦進入量販店和電商平台，甚至青農走出傳統的盤商收購、送交集貨場，自創網路銷售平台。也有青農看到中國「善變」的市場，早已轉作其他作物。

這2年在政府和農民的努力下，開拓中國以外的市場以及增加多元化加工商品，甚至轉作，讓台灣釋迦市場不再單一的中國。

中國昨日忽然宣布恢復台灣釋迦輸入，有專家學者擔心又回到「雞蛋放在同一籃子」的風險。

專家學者表示，釋迦銷往中國是透過貿易商，「哪邊市場有利，貿易商就往哪裡衝」，就算農委會祭出優惠，貿易商也不可能再花費心力去開拓其他國家市場；另外，在有利可圖情況下，農民自然而然就不會放棄轉作，且將貨交給貿易商比自己直銷來的方便，因此雞蛋恐又回到放在同一籃子。

但是也有少數農民持觀望，甚至不願再走回頭路。青農周巨茗接受中央社記者訪問表示，「不會再回頭押中國市場」，他幾年前就看到雞蛋不能放在同一籃子，因此開始分散風險，種植其他農作物；另外，中國現在已有6個省份種植鳳梨釋迦，產量比台灣還多，在這種情況下台灣釋迦漸失優勢。他觀察到日本和韓國很喜歡吃台灣的釋迦，「我覺得這市場比較重要，為什麼不來開發這些市場呢」。

鳳梨釋迦 農民 雞蛋

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