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台南小黃公車擴大服務 玉井、南化、左鎮新闢6路線

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天主持啟航典禮，見證小黃公車為偏鄉地區交通揭開新篇章。記者李文德／攝影
台南市長黃偉哲今天主持啟航典禮，見證小黃公車為偏鄉地區交通揭開新篇章。記者李文德／攝影

台南市推動山區交通便利化，2019年啟動小黃公車，讓偏遠地區的居民能夠搭乘，迄今為止服務範圍遍及20個行政區，總搭乘人數超過11萬人次。今天起更擴大服務範圍，玉井、左鎮及南化啟動6條新路線，貼近在地在地居民需求為原則，讓當地民眾能夠以公車的票價，享受計程車服務。

今天啟航的路線包含玉井「綠31」「綠32」、左鎮「綠30」「綠30-1」及南化「綠12-1」「綠12-2」六條路線。今天在南化南陽聖堂修道院舉行啟航典禮，市長黃偉哲、公路總局嘉義區監理站所長黃萬益等貴賓見證地方交通再開新篇章。

南化區北平里長洪明石及南化里長余俊輝同時表示，對於長者們出外活動也提供更便捷的方式能夠使用，不用再麻煩兒女載送免去舟車勞頓。

市長黃偉哲表示，玉井、左鎮及南化是最早規劃小黄公車服務的行政區，原有5條路線服務，但有許多山區聚落因為道路狹小，長年無公車服務；不過小黄公車的車型小，機動性高，這次一口氣再推出6條全新路線，可望解決當地居民交通問題。

交通局長王德銘指出，本次6條路線開通，小黃公車總計有31條路線，服務範圍擴及21個行政區。而這6條新路線也做出跨域結合，如醫療巡迴服務據點及社區關懷據點設站，讓長者們能夠自由活動。

交通局表示， 此次新增路線除了結合樂齡據點之外，因先前有地方居民反映，當地因為農忙時期無法接送孩子，顧及學童的人身安全，所以特別在南化、左鎮的路線將學校設立站點。

交通局表示，此次開放路線開放民眾預約班次，需要再搭車前1天下午5點前，撥打電話或使用「大台南公車 APP」內小黄公車專區預約功能進行預約，搭乘地點不限站牌處，只要離站牌1公里內都可以到府接送。

台南小黃公車今天針對南化、玉井及左鎮區開設6條新路線，讓當地居民更便捷搭乘交通工具，以「公車票價享受計程車服務」。記者李文德／攝影
台南小黃公車今天針對南化、玉井及左鎮區開設6條新路線，讓當地居民更便捷搭乘交通工具，以「公車票價享受計程車服務」。記者李文德／攝影
台南小黃公車今天針對南化、玉井及左鎮區開設6條新路線，讓當地居民更便捷搭乘交通工具，以「公車票價享受計程車服務」。記者李文德／攝影
台南小黃公車今天針對南化、玉井及左鎮區開設6條新路線，讓當地居民更便捷搭乘交通工具，以「公車票價享受計程車服務」。記者李文德／攝影

公車 黃偉哲 台南

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