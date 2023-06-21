端午連假嘉市警加強交通疏導 當天路邊停車格免費

今年端午節連續假期將自明日起至25日止共計4日，嘉義市警局針對南下、北上返鄉交通要道、嘉義火車站前、後站、外環道路世賢路段、北港路嘉義交流道周邊道路以及市區易壅塞路段中山路、垂楊路及林森路等路段，加強交通指揮疏導，以疏解返鄉旅遊人潮、車潮。另端午節當天嘉義市路邊停車格全面暫停收費。

市警局表示，端午節連續假期，國道1號嘉義交流道僅實施「入口匝道儀控管制」，不實施「高乘載管制」措施，請駕駛人依匝道儀控號誌指示循序行駛，市警局也將同步加強交通疏導，如遇壅塞情形，建議駕駛人可多利用忠孝路（往國1民雄交流道）及博愛路（往國1水上交流道）等聯外道路為替代道路，避開車潮，可避免塞車，節省行車時間。

市政府表示，6月22日端午節當日嘉義市路邊停車格全面暫停收費（含收費中心），提醒民眾，為維交通順暢，警方仍維持受理民眾檢舉違停及拖吊移置，請民眾停車依循標誌標線規定行車與停放，多利用「愛嘉義APP」查詢停車資訊，以維交通順暢及安全。