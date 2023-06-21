炎亞倫出現南市畢業生祝福影片 黃偉哲：請學校急下架

最近各學校陸續舉辦畢業典禮，台南市長黃偉哲以祝賀畢業生影片寄上祝福，國民黨上午指出今年的祝賀影片裡面有藝人炎亞綸，在炎亞綸遭踢爆與未成年發生性關係還偷拍影片的醜聞後，不少家長學生議論紛紛，覺得市府製作市長祝福影片態度不夠嚴謹，要求刪除。

黃偉哲上午在議會受訪時表示，畢業典禮影片邀請學生喜愛的明星藝人錄製畢業祝辭，因裡面有特定人士，在得知事件後就及時通知下架影片，今天有8所學校畢業典禮，一早就通知影片下架，所以不會發生議員擔心的情形，畢業影片是事前錄製，事後才發生一些事情，但會及時掌握資訊處理，也感謝王家貞議員的提醒。

國民黨台南市議員王家貞表示，這幾年市長很少參加畢業典禮，都是以影片形式來祝福畢業生，在影片後面有多位藝人對畢業生的祝福，其引發家長疑慮，市府應該立即剪除，以維市府尊嚴、且未來市府合作對象也須慎選。

王家貞指出，畢業祝福又是市長層級，有必要更周全慎重，用藝人出面，風險很大，雖然南市畢業典禮陸續結束，但是市政府還是有必要把炎亞綸在內的畫面刪除，教育局也有必要利用MeToo事件，在全市各學校做好性平教育。