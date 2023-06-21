端午4天連假加龍舟賽 南市易塞道路、交通資訊看這裡

端午連假從6月22日至25日開始，台南市長黃偉哲籲請市民朋友返鄉出遊前可先做好行程規劃，並責成交通局等相關單位持續監控易壅塞路段、即時發布改道訊息及調整塞車道路號誌，請用路人配合警方疏導，避開可能擁擠路段，節省旅行時間。

交通局長王銘德表示，今年台南市國際龍舟賽將於連假首日達到高潮，後續還有3天連假，台南市的觀光熱度將持續升溫，所以籲請遊子與觀光客可多注意相關國道、快速道路與觀光景點周邊道路的疏導措施，交通局也將在連假期間持續於大台南智慧交通中心全程監看本市重要路段交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流狀況即時調整號誌控制維持行車秩序與車流順暢。

局長王銘德指出，台南市公共運輸月票299方案已在5月31日開始實施，提醒有購買月票方案的市民朋友能多多利用月票提供的大台南公車、觀光公車，或前30分鐘免費騎乘的Youbike等服務，在台南市境內旅遊，除了超值的交通服務，也能免去尋找停車位耗費的時間。

交通局整理相關交通資訊：

高鐵疏運期間：6月21至26日加開170班次(南下85班、北上85班)6天共計1037班次，疏運期間各車次均提供自由座服務。

台鐵疏運期間：6月21至26日全線加開各級列車167列次

國道客運優惠期間：6月21至26日87條國道客運路線，享平日優惠或原票價85折優惠

45條台灣好行，持電子票證享半價優惠(至2025年8月31日)

搭乘國道客運、台鐵、高鐵10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費

國道道路疏導期間：6月22日至25日實施單一費率，每日0至5時全線暫停收費

國1北上車道 大灣至永康交流道、永康至台南交流道6月22日至6月25日7時至13時開放路肩

國1南下車道 下營系統至麻豆交流道6月22日至6月25日14時至19時開放路肩

省道道路疏導：

台86仁德系統路段易壅塞時段：東向：6月22日至6月25日17至18時 西向：6月24日至6月25日17-18時

台86歸仁交流道易壅塞時段：東向：6月21日17至18時、6月22日至6月25日11至13時 西向：6月24日至6月25日17至18時

使用 台84 及 台61 疏導國道車流