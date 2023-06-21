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雲林幸福專車9條路線免費接駁 今起搭乘再送香包

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府為解決偏鄉地區交通不便，2015年開辦免費搭乘的幸福專車，因應端午節將至，承辦廠商永宜遊覽汽車購買600個香包，21日開始只要搭乘幸福專車的乘客皆可拿到一個香包。圖／永宜遊覽汽車提供
雲林縣政府為解決偏鄉地區交通不便，2015年開辦免費搭乘的幸福專車，因應端午節將至，承辦廠商永宜遊覽汽車購買600個香包，21日開始只要搭乘幸福專車的乘客皆可拿到一個香包。圖／永宜遊覽汽車提供

雲林縣政府為解決偏鄉地區交通不便，2015年開辦免費搭乘的幸福專車，目前全縣已有8鄉鎮、9輛車行駛偏鄉，方便民眾、長輩就醫、洽公，因應端午節將至，承辦廠商永宜遊覽汽車購買600個香包，21日開始只要搭乘幸福專車的乘客皆可拿到一個香包，數量有限，發完為止。

雲林縣因大眾運輸不普及，偏鄉民眾就醫、洽公相當不便，2015年3月全面開辦幸福專車至今，透過公益彩券盈餘挹注，採縣府補助50%經費，有意願承辦的鄉鎮市自籌50%經費方式辦理。

縣長張麗善表示，幸福專車主要是行駛偏鄉地區，提供民眾接駁至大眾運輸停靠站、醫療院所或政府洽公單位等，採定點上車、不定點下車為原則，完全免費，希望解決偏鄉地區交通不便的問題，帶給偏鄉民眾更便利的生活。

截至今年，辦理幸福專車的鄉鎮市計有林內鄉、大埤鄉、古坑鄉、斗六市、莿桐鄉、斗南鎮、北港鎮及元長鄉等8個鄉鎮市，共有9條幸福專車路線，其中古坑鄉有兩條幸福專車路線。

永宜遊覽汽車有限公司經理張文助表示，每條路線因民眾需求搭乘人數也會不同，其中大埤、林內線每月搭乘率約有2100多人次，古坑兩條路線每月搭乘率也有近1400人次。

張文助表示，雖然偏鄉地區民眾不多，透過幸福專車的服務，可協助更多偏鄉的長輩及弱勢民眾有了走出家門的機會，端午佳節將至，為能讓每位搭乘民眾感受端午佳節氣氛，21日起將幸福專車上發放香包，與搭乘的長者及弱勢民眾共同分享端午節慶喜悅，邀請民眾踴躍搭乘。相關免費搭乘資訊可洽雲林縣政府網站、各承辦鄉鎮市公所或承辦廠商永宜遊覽汽車（05）5326788。

雲林縣政府為解決偏鄉地區交通不便，2015年開辦免費搭乘的幸福專車，因應端午節將至，承辦廠商永宜遊覽汽車購買600個香包，21日開始只要搭乘幸福專車的乘客皆可拿到一個香包。圖／永宜遊覽汽車提供
雲林縣政府為解決偏鄉地區交通不便，2015年開辦免費搭乘的幸福專車，因應端午節將至，承辦廠商永宜遊覽汽車購買600個香包，21日開始只要搭乘幸福專車的乘客皆可拿到一個香包。圖／永宜遊覽汽車提供
雲林縣政府為解決偏鄉地區交通不便，2015年開辦免費搭乘的幸福專車，因應端午節將至，承辦廠商永宜遊覽汽車購買600個香包，21日開始只要搭乘幸福專車的乘客皆可拿到一個香包。圖／永宜遊覽汽車提供
雲林縣政府為解決偏鄉地區交通不便，2015年開辦免費搭乘的幸福專車，因應端午節將至，承辦廠商永宜遊覽汽車購買600個香包，21日開始只要搭乘幸福專車的乘客皆可拿到一個香包。圖／永宜遊覽汽車提供

偏鄉 古坑 雲林

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