影／嘉義市唯一汽水攤 碎冰帶起滿滿小汽泡傳承古早味

以前飲料店不像如今到處林立，要喝個飲品消暑解渴常是汽水攤，在阿里山腳下的嘉義市曾是木材集中地木材業興盛，工人最愛來杯透心涼汽水解暑又消渴，在最興盛時曾有60多家汽水攤，但隨著木材業沒落，汽水攤也紛紛轉型、消失，如今嘉義市區只剩1家汽水攤傳承著古早味。

「汽水伯手工汽水」二代店長陳安儀說，其實擺汽水攤是從祖父開始，但是等到整個攤位弄好後反而都是父親陳清郎在經營已超過60年，父親2015年癌逝，接手想讓這古早味繼續延續下去。

他說，以前汽水攤可以說四處林立，嘉義市就有60多攤，像這條街從廟口到陸橋至少有4攤，如今許多店家改賣涼麵、四果冰甚至有些收攤，因為利潤太少，撐不下去。當初因為父母親身體不好，回家照顧順便照料生意，自然而然就接手汽水攤。是不是全台碩果僅存的汽水攤，他不知道，但是應該是嘉義市唯一的汽水攤。

現代要買個飲料超商、飲料店到處都有很方便，汽水攤早期以小塑膠袋包著每杯賣3塊錢，如今隨著原物料高漲，不得不賣30塊，但還是比一般飲料店便宜。

陳安儀說，汽水攤一開始只有汽水、沙士2種口味，後來父親加入蘋果、葡萄、橘子、百香果等口味，但仍以汽水、沙士口味比較多客人點。

他說，以前周邊有很多木材工廠，工人吃午餐或想買飲料就會過來買汽水，附近賣冰品的店家生意都很好，如今工廠一間一間收起來改建房屋，工人沒有了，生意也就少了。

是不是冬天就暫停營業？陳安儀說，一年四季都有在賣，早上10點30分開賣，直到晚上6、7點，沒有公休日，比較隨性，想休息就休息。

汽水攤的生意不惡，有不少是好奇古早味汽水遠道而來品嘗，也有不少是老主顧懷念著以前的冰涼汽水味。沙士有點類似麥根沙士口味，蘋果、葡萄、橘子、百香果、草莓、鳳梨等口味都是汽水再加上原味果汁。