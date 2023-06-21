逢甲大學辦國際研討會 80人經濟專家探討綠色金融、永續經濟

逢甲大學經濟學系昨天舉辦國際研討會，探討可持續發展、綠色金融以及區域合作最新進展，共28篇文章發表，吸引來自美國、香港、澳洲、越南、泰國、馬來西亞、中國大陸及台灣國內外經濟領域學者專家近80人參加，研討會全程以英文進行；並有圓桌論壇，探討永續經濟議題。

國際研討會由逢甲大學校長王葳開幕，並邀請到美國聖安東尼奧德州大學Prof. Hamid Beladi，以視訊方式向現場來賓致歡迎詞。

研討會共2場專題演講，上午邀請澳洲昆士蘭大學 Prof. Andrew Griffiths主講「Sustainable Leadership」，下午則由香港珠海學院教授、逢甲大學講座教授俞肇熊，主講「The Research Productivity of Asian Universities and Research Institutes」。兩場演講後，都分別針對專題再進行深入研討。