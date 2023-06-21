獨角仙秘境頂庄社區端節連假將大爆發 警民聯手巡守防盜取

「哇！你看這對獨角仙在交配」，嘉義市頂庄里社區復育獨角仙成功，自行車步道2側光蠟樹上到處可見獨角仙，讓民眾驚喜，市長黃敏惠日前與社區居民為獨角仙秘境小旅遊開跑宣傳！里長莊天基說，今年農曆節氣慢，預計明天端節連假獨角仙大爆發，為防獨角仙遭盜取販售，警方掛巡邏箱巡邏，與里民共同巡守，保護獨角仙安全安心繁殖。

頂庄里長莊天基帶志工，營造有機蔬菜農園，生態保育成功，多年前獲體委會補助，改造台糖廢鐵道，闢建825公尺自行車步道，當時就構思打造獨角仙棲地，栽種蜜源植物光蠟樹約40多棵。

「復育過程辛苦，看到獨角仙數量倍增很欣慰！」莊天基說，剛開始買10餘對獨角仙復育，買果凍餵食，營造落葉腐木區做復育基地，腐木區增加檳榔梗及香菇包等，讓羽化成蟲的獨角仙安心繁殖，數量由數十隻增到數百隻。

目前值獨角仙交配繁殖期，大量獨角仙盤踞樹上，吸引民眾觀賞昆蟲大力士獨角仙，看到樹上多對獨角仙在交配，直呼「好有趣喔！」，紛紛拿手機拍照，獨角仙生命短暫，為繁殖下一代努力交配，生命真奧妙；鑑於過去曾發現有人夜間盜取獨角仙販售，頂庄社區呼籲民眾尊重生命，歡迎觀賞生態保育成果，不要用手抓拿、盜取獨角仙。