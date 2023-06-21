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端節前毛豬價格回穩 嘉義市肉品市場將啟動重建不影響拍賣
明天端節連假，今天嘉義市肉品市場休市前最後拍賣日，包粽子食材豬肉需求量大，毛豬拍賣量多，相較清明節拍賣價格攀升到每公斤90元，昨天端節前拍賣高峰，平均拍賣價格每公斤86、87元，跌破90元，較清明節低，拍賣頭數1400頭，明天起休市4天。
肉品市場說，天氣炎熱，豬食慾低成長慢，豬源量少，暑假將近，預期下波拍賣高峰中元節，明天起肉品市場休市到周日共4天，由於隔壁拍賣量大的嘉義縣肉品市場重建停止拍賣，承銷人轉到嘉義市參加拍賣，承銷人增加3、4成。
肉品市場每年平均拍賣30萬頭豬、屠宰逾17萬頭豬，現行兩條豬隻屠宰線每天可屠宰5、600頭豬，設簡易型牛隻屠宰線，今年規畫新建豬隻屠宰線，預計每天屠宰1200至1500頭豬，更新冷藏室等冷鏈設備及新建先進牛隻屠宰線，符合HACCP認證。
肉品市場營運逾30年，為升級現代化屠宰冷鏈設施，農委會補助設備整體更新，因物料工資上漲，去年首期冷鏈處理設備更新工程2度流標，去年底未執行退回補助款，今年重獲補助款，議會臨時會審議通過6350萬元補助預算，昨天議會閉幕，市場下月招標分期施作，3年內完工，重建工程不影響拍賣。
市場重建改善原規畫去年起至2024年，分3年辦理，預算逾2.4億元，前行政院長蘇貞昌2021年視察肉品市場，要求包括汙水、環保、物流等一次做好，去年農委會首期補助8244萬餘元冷鏈處理更新工程，未如期執行，申請預算變更，退回補助款重啟改善工程，獲農委會補助5715萬元首期款，市府配合635萬元，共6350萬元，下月公告辦理招標。
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