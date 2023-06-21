嘉市湖美夜市違法 今起停業

嘉義市湖子內重劃區上月開幕逾2000坪的湖美夜市，因地目為休閒專用區不符都市計畫法使用規定，市府上周要求立即停業，但夜市仍開業被罰6萬元。市府表示，不停業將連續處罰、不排除斷水斷電；業者公告今天起停業，另覓合法場地。

湖美夜市上月19日起試營運，每周三和五營業，有攤商16日晚間到場才知道被市府勒令停業，以後不能再做了，表示租金已繳、只好能做1天算1天；另個攤商表示，已繳付年租金，夜市場主還沒找他們開會，因攤商較弱勢、到處擺攤，希望多做1天賺1天。

市府17日寄出違反都計法裁罰6萬元的罰單，湖美夜市代表人鄭姓業者說，接受處罰今天起停業，將在湖子內尋覓合法商業區用地，有一半以上攤商挺夜市，不會辦理退租。夜市昨貼文公告，7月17、18日攤商可持租金收據辦理退租費，並預約加入新夜市，有優先選擇格位權，「相信會再攜手共創更美好的榮景」。