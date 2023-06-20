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台南登革熱累積17例 源頭疑是東區大同里民赴泰旅遊染疫

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市今天再添2例登革熱確診病例，累積達17例，防治中心持續在仁德區成功里活動中心設置擴大採血站。圖／衛生局提供
台南市今天再添2例登革熱確診病例，累積達17例，防治中心持續在仁德區成功里活動中心設置擴大採血站。圖／衛生局提供

台南市今天再添2例登革熱確診病例，累積達17例，防治中心指出，17例應該都屬於同一感染源，經追查懷疑是家住東區大同里的個案，在2月25日到3月27日，與家人前往泰國旅遊，返台後，3月29日出現症狀，為台南市第5例境外移入個案，經過基因定序檢驗，與17例本土個案相同，都屬於泰國株。

防治中心指出，今天新增2例，為居住在仁德區的58歲男性及8歲女童，2例皆由醫院通報確診，而從本月13日到今天上午，設置的擴大採血站，共計採血349人，經疾病管制署確診病例10人。

為避免端午連假期間疫情擴散，台南市政府市府將在22日上午7時，與東區、南區、安南區、永康區及仁德區公所，共同辦理動員清潔日，全面動員社區清除病媒蚊孳生源。

登革熱防治中心表示，積極追查疫情源頭，經分析後高度懷疑與台南市第5例境外移入病例有關，經疾病管制署確認後基因定序結果相同，均為泰國株。該名病例為東區大同里個案，於2月25日至3月27日與家人前往泰國旅遊，3月29日出現發燒、全身痠痛、後眼窩痛、關節痛、腹脹及倦怠不適等症狀，4月5日到成大醫院登革熱通報，檢驗報告確診登革熱。

該病例主要活動地為東區，活動地及居住地於第一時間已完成戶內外化學防治作業，防治中心提醒民眾，出國旅遊務必做好防蚊措施，回國出現上列症狀必須即刻就醫，勿讓病毒有機會於社區中流竄。

市府持續動員清查孳生源，今日於東區東智里共孳清136戶，其中陽性戶4戶，發現72個積水容器，查獲4個陽性容器，皆已清除或投藥；衛教194人，並現場開立4張舉發單。

東區 出國旅遊 登革熱

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