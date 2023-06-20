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台南水交社園區聯手國寶級畫師 推手繪電影看板特展

中央社／ 台南20日電

台南市水交社文化園區與國寶級電影看板手繪大師顏振發合作，現地繪製早期經典空軍電影看板，推出「顏振發－水交社手繪看板特展」，今天起在園區工藝聚落戶外展出。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，水交社歷史縱深橫跨明、清乃至戰後，1941年日本「台南海軍航空隊」成立後設軍眷宿舍，戰後中華民國空軍接收為空軍眷村，1956年「雷虎特技小組」飛行官及眷屬進駐居住，先後孕育逾50名將軍，更被喻為「雷虎小組的故鄉」。

文化局指出，早期在電視機不普遍的年代，「露天電影」最受歡迎，也是舊時眷村重要娛樂活動，而傳統電影手繪看板，是早期電影不可或缺的宣傳手法，這些看板通常以電影主角與經典場景為元素進行編排與繪製，吸引觀眾目光。

文化局表示，園區此次邀請有「台灣最後一位手繪電影海報畫家」美稱的國寶級職人顏振發，於水交社戶外園區現地繪製「筧橋英烈傳」及「八百壯士」2幅早期經典空軍電影看板，串起水交社新舊時代回憶，傳承空軍精神，也讓來訪民眾認識台南空軍歷史與水交社眷村記憶，見證雷虎小組榮光歲月。

文化局指出，「顏振發－水交社手繪看板特展」今天起於水交社文化園區工藝聚落戶外區域展出，可近距離欣賞顏振發手繪看板，再現老眷村氛圍。

電影 手繪 空軍

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