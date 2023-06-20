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「東石海之夏」8月5日登場 海邊玩水、吃烤蚵、看煙火
2023東石海之夏將在8月5日登場，連續2周週末舉辦親子活動、主題市集及晚會表演，還有超夯的的東石鮮蚵吃到飽。海之夏主視覺今天公布，以嘉義沿海著名的蚵為設計靈感，融入藍色系漸層，以海底動物視角，望向海面上的太陽之都23.5度嘉義，既簡約又富有童趣。
翁章梁說，東石漁人碼頭每年遊客數達50萬人次，每年夏天舉辦的「東石海之夏」，是西部濱海超高人氣的暑期活動，今年以濱海觀光與歡樂親子為主題，不僅完成打造海景戲水遊樂園，讓小朋友盡情玩水，還新建大船入港觀景台，讓遊客遠眺海景跟休憩。
海之夏今年主視覺以蚵為發想，因東石及布袋沿海盛產蚵，結合蚵殼、蚵棚及竹筏等特色，字體設計以早期採蚵時使用的竹筏為靈感，設計為前端微翹的破浪感，圖案融入藍色系漸層，象徵著人們隨時間傳遞，所做出的海洋改變和努力，朝更光明的未來前進。
文觀局長徐佩鈴說，東石海之夏活動精彩多元，包括親子活動、主題市集、晚會表演及在地美食等，活動日期8月5、6、12、13日，詳細內容正在籌辦中，將陸續公布活動訊息，可追蹤「東石海之夏」臉書粉絲專頁及嘉義縣文觀局官網：https://tbocc.cyhg.gov.tw/。
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