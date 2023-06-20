北港朝天宮董監改選 蔡咏鍀拚連任要讓香客變遊客

雲林北港朝天宮董監事改選因COVID-19疫情延遲，朝天宮昨天公告第11屆董監事選舉10月1日投票，董事長、雲林縣副議長蔡咏鍀將爭取連任，整合政府及廟方資源，讓香客變遊客，帶動地方觀光。

蔡咏鍀今天接受中央社記者電訪時表示，朝天宮與北港地區的發展密不可分，需要廟方和政府協力合作，方可創造多贏。

蔡咏鍀說，現在全力衝刺爭取選上董事，並積極尋求他人支持連任董事長，未來整合政府和廟方資源帶動北港地區觀光，讓香客變成遊客，帶動北港區發展。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延選2年，北港朝天宮昨天公告，第11屆董事、監事選舉，董事應選19席（後補5名）、監事應選5席（後補2名）。

北港朝天宮指出，依據朝天宮選舉罷免法規定，設籍在北港鎮東陽、光民、東華、南安、中和、義民、共榮、西勢、仁和、賜福、公館、大同、仁安、華勝及光復共15里的里長、鄰長及現任中央級、縣級、鎮級等民意代表及設籍3年且年滿25歲的戶長，還有轎班、陣頭、鋪戶代表都具有投票權。

朝天宮表示，基於個資法，廟方6月26日開始寄發「個人資料同意書」，並於7月23日截止收件，以利選舉人造冊之用。

此外，今年9月1日至9月5日在朝天宮受理參選人登記，並於10月1月在鎮區15里所設的投票所進行投票。

北港朝天宮董事蘇榮泉已表態不競選連任，他說，自己服務30年，擔任過董事、監事等職務，理應由年輕人發揮長才，為媽祖服務。