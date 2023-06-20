垃圾處理落實循環經濟 南市把廚餘變黑金拿特優

環保署首度考核各縣市垃圾處理及環境管理，南市在廚餘及巨大垃圾減量再利用、焚化爐產節能效率提升、底渣粒料去化等方面成績亮眼，獲選為特優，成為落實循環經濟再利用最佳典範。

環保局長許仁澤表示，南市長期推動廚餘回收再利用，2012年即以傳統廚餘堆肥場處理後的堆肥取得肥料登記證，以「尚介肥」品牌販售，2021年建置廚餘高速發酵廠，處理時間從60日縮短為10日，大幅提升處理效率，去年共處理約8179公噸廚餘，並取得雜項肥料登記證，為全國第一張由環保機關以生、熟廚餘製成的雜項肥料登記證，改名「尚好肥」，讓廚餘變黑金。

藏金閣致力於推動資源再生，廢棄家具及腳踏車經專業師傅修繕獲得新生，去年共販售修繕的腳踏車122輛、家具4781件，工廠裁切邊角料所製作美學商品4460件，創造近350萬元循環經濟效益。

城西焚化廠運轉已24年，經妥善規畫整修後效率提升，省水率提高76%、發電量提升8%；而垃圾焚化處理後衍生的底渣，首創自建底渣處理廠，底渣去化率100%，焚化再生粒料再利用率95%，未來將與學術研究單位合作持續發展多元產品及產品優化的目標，減少環境負荷。

許仁澤指出，2027年城西更新爐興建完成，將使垃圾自主處理能力大幅提升，底渣再利用廠於於於去年12月取得ISO9001品質管理系統認證，今年再增設水洗設備，讓粒料品質更加優化，而飛灰固化廠除未來將納入城西更新爐外，也正評估飛灰減量及再利用方式，落實循環經濟再利用。