台南市府攜手9大運輸業 加強宣導路口停讓

台南市府預定今年完成百大路口行人安全計畫，率先打造全國首座大客車路口停讓實境訓練場，今天與嘉義區監理所合辦9大運輸業路口停讓宣示活動，盼降低路口事故發生率。

市長黃偉哲致詞表示，市府持續推動路口改善，包含行人專用號誌、斑馬線及大小客車落實路口停讓，希望確保路口通行及用路人安全，更感謝9大運輸業者配合，在嘉義區監理所倡議下，攜手落實路口停讓，共同維護路口安全。

黃偉哲說，市府為配合交通部推動路口停讓安全提升政策，並加強汽車運輸業駕駛人路口停讓安全意識，率先輔導補助轄內新營客運公司建置全國首座「公車路口停讓行人優先實境訓練場」，同時預計在今年底前完成「百大路口安全行動」強化行人路口交通安全計畫。

黃偉哲指出，透過此次號召9大運輸業者共同宣示落實車輛路口停讓作為，以及號召所屬從業駕駛人共同響應，將更能展現台南市提升路口停讓安全決心。

嘉義區監理所提供資料指出，今天參與宣示的9大運輸業包含台南市計程車客運業、小客（貨）車租賃業、遊覽車客運業、公路汽車客運業、市區汽車客運業、貨運三業及台南市汽車駕駛員職業工會等單位，號召所屬從業駕駛人員共同響應，提升路口停讓意識，降低路口交通事故發生率。