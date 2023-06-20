台南藍綠營相繼辦捐血 用公益挺侯、挺賴盡在不言中

暑假將至，捐血人數減少，也是每年血荒期，赤嵌文教基金會董事長謝龍介與國民黨台南市黨部、慰安婦人權平等促進協會發起6月24日在台南公園捐血，日前民進黨市黨部結合立委林宜瑾舉辦捐血，雖是公益好事，但用捐血挺侯、挺賴各有解讀。

民進黨台南市黨部6月11日與林宜瑾服務處舉辦捐血活動，南市黨部主委潘新傳說，這次的捐血活動是為響應黨主席賴清德上任後的號召，希望能為台灣血庫存量盡份力，邀請大家共同來為台灣奉獻熱血。

為協助紓解血荒，幫助更多需要的人，赤嵌文教基金會與國民黨台南市黨部、慰安婦人權平等促進協會將於6月24日(周六)上午9時至下午5時，在台南公園的台南轉運站對面舉辦捐血活動。謝龍介表示，此次活動以「熱血澎拜、用愛擁抱」的熱血使命感拋磚引玉，邀請大家一起響應挽袖捐血，為血庫注入充沛血量，幫助急需幫助的人。

謝龍介說，每逢暑假期間都會發生季節性血荒，原因是捐血主力之一的學生沒空捐血，以及很多人出國旅遊無法捐血。為解決暑假「血荒」，呼籲所有熱血青年號召好友們一起來挽袖捐血做公益，以實際行動關懷生命並回饋社會，共同發揮博愛互助的精神，不但能使自己身體健康，更能救助他人生命、廣結善緣。