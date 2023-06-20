雲林縣府今公布幼兒託藥5步驟 供各幼兒園所依循辦理

最近國內幼嬰兒照顧場所接連傳出幼童未受妥善照顧事件，雲林縣長張麗善責成教育處訂定幼兒園託藥機制，落實託藥管理，今天公布幼童託藥管理「託藥5步驟」，期讓幼童用藥能受到保障。

雲林縣政府教育處將函文轄內幼兒園嚴格遵守託藥步驟，應確實核對藥品、藥袋之記載，依所載方式用藥，家長委託協助幼兒用藥，應以醫療機構所開立的藥品為限，並務必請家長提供託藥單，嚴禁餵食任何非家長提供的藥物給幼兒。

教育處指出，雲林縣公私立幼兒園託藥5步驟分別為，（一）幼兒園所訂立託藥措施，並告知幼兒的父母、監護人或實際照顧幼兒的人。（二）確認家長託藥內容，與家長確認託藥單，並詳細載明幼兒症狀、藥品、使用時機及途徑等，且確認處方箋為醫療機構開立。

（三）依處方箋所載之用藥時間及劑量給幼兒用藥，幼兒服藥後，用藥人員應立即簽名及記載用藥時間，表示已確認給藥。（四）隨時觀察注意幼兒用藥反應，如有異常應立即聯繫家長，並討論後續處理程序。（五）藥物確實回收處理，過期未用完藥物或已不使用藥物，應確實依照藥物回收規定處理。

教育處也將加強宣導幼兒園人員，要求給藥人員要像醫護人員一樣「3讀5對」，確定名字及餵藥方式、時間、劑量及藥物是否都正確。縣府將持續加強宣導各機構落實託藥及餵藥流程，保障幼兒權益。