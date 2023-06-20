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外國網紅評雲林漂水溝味 張麗善：「這幾味」也很特殊

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林日前被外國網紅點評是台灣最無聊城市，縣長張麗善（右）今天公開徵選「FUN拍遊雲林」影像，廣邀各界攝影好手深遊雲林，透過鏡頭發現雲林的好山好水，改寫農業首都的「特殊味道」。記者陳苡葳／攝影
雲林日前被外國網紅點評是台灣最無聊城市，縣長張麗善（右）今天公開徵選「FUN拍遊雲林」影像，廣邀各界攝影好手深遊雲林，透過鏡頭發現雲林的好山好水，改寫農業首都的「特殊味道」。記者陳苡葳／攝影

雲林日前被外國網紅點評是台灣最無聊城市，縣府今天公開徵選「FUN拍遊雲林」影像，廣邀各界攝影好手深遊雲林，透過鏡頭發現雲林的好山好水，改寫農業首都的「特殊味道」，採「先審後拍」，參賽者7月10日前遞案，新聞處將開辦工作坊協助取材及拍攝，總獎金35萬元，計頒冠軍、亞軍、季軍、佳作及人氣等獎項。

外國網紅在網路上表示曾騎車經過雲林縣數次，但印象只聞到空氣中瀰漫水溝味，對此，縣長張麗善第一次聽聞時高EQ回應「這是農業縣產業的特色之處」，今天再度被媒體問及此事，她認為，有些人沒有真正在雲林深度旅遊，才會沒發覺雲林的好。

張麗善今天與新聞處長卓宜姿合體為公用頻道影片徵選宣傳。張表示，參賽者可依「FUN拍遊雲林」主題拍攝有關旅遊雲林的故事，透過作品展示與眾不同的視角與見識。

卓宜姿表示，此次邀請中國文化大學資訊傳播學系副教授游婷敬、雲林科技大學視覺傳達設計系教授邱顯源擔任評審委員，希望透過參賽作品為雲林之美注入不同見解，讓大眾見到多樣面貌。

此徵選活動採先審後拍，企畫書收件至7月10日下午5點止，初審評選4組入圍及2組備取團隊，新聞處並安排影像創作工作坊，由專業講師進行3次拍片建議及協助，以完成5至10分鐘影像作品參加決選。

張麗善說，最終將選出冠軍、亞軍、季軍、佳作及宣傳CF人氣獎各1名，首獎獎金15萬元，其次是8、7、5、1萬元或等值禮品，得獎作品則會在雲林縣有線電視公用頻道、雲林縣政府Youtube頻道及官方臉書專頁等平台公開播送，報名參賽可搜尋關鍵字「Fun拍遊雲林」。

張麗善說，雲林是畜牧縣，空氣中多少會有特殊味道，但大概也只有在雲林等農業城市才聞得到，認為這也是凸顯農業產業存在環境背景上所面臨的負擔，大家也應用心體會味道從何而來、當人類享受豬肉美食的同時，是否也能思考其肩負的責任，而雲林還有花香、土豆香與蒜頭香及鹹鹹的海味，她認為，這些也都是雲林的特產。

雲林日前被外國網紅點評是台灣最無聊城市，縣府今天公開徵選「FUN拍遊雲林」影像，廣邀各界攝影好手深遊雲林，透過鏡頭發現雲林的好山好水，改寫農業首都的「特殊味道」。記者陳苡葳／攝影
雲林日前被外國網紅點評是台灣最無聊城市，縣府今天公開徵選「FUN拍遊雲林」影像，廣邀各界攝影好手深遊雲林，透過鏡頭發現雲林的好山好水，改寫農業首都的「特殊味道」。記者陳苡葳／攝影

雲林 張麗善 味道

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