北港農會這群媽媽徹夜未眠包粽 就為讓獨老吃現煮熱粽

為讓獨居老人吃到最新鮮的燒肉粽，雲林縣北港農會家政媽媽超貼心，半夜起身包粽到天亮，送出前再下鍋，透過華山基金會把剛起踻的熱騰騰肉粽送到獨老家中，享用最新鮮的肉粽，好吃又吃得安全。

北港農會輔導的綠照班員、青年農民及家政班媽媽，為讓獨居老人吃到熱騰騰香噴噴的端午粽，昨天深夜動員，天未亮就起身從炒米、備料分工合作，由於獨居老人愛吃傳統口味，肉粽內饀除魯肉、花生、栗子、蛋黃，還特別加進蝦米與蔥酥，讓粽更有古早味。

今天清晨天剛破曉，這群熱心媽媽開始把千餘顆粽子下鍋，頓時農會彌漫濃濃的愛心粽香。北港鎮農會總幹事林翠香表示，端午節大家都在包粽子，家政媽媽特別有心，每個人犧牲睡眠，用心包粽蒸煮，就為讓老人家吃到最香最熱的傳統肉粽，把愛心巧妙地包進粽葉，滿足老人家思念過往的味蕾。

今早熱騰騰剛出爐的粽子，一串串起鍋，農會和華山基金會志工，以快遞方式一一送到至各村里再分送給獨居長者。「喔！粽子還是熱的」多位獨居長者接過粽子，心頭一陣溫暖，得知粽子是家政和綠照媽媽晚上沒睡覺，大清早煮的新鮮粽，每個人吃起來特別窩心。老人家說，一個人獨住，難得吃到一頓熱，感謝農會愛心媽媽送來最好吃的香粽。