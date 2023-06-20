快訊

板橋某私幼4童檢出苯巴比妥 質譜儀檢測結果出爐

遭黃子佼爆出勒戒過往 胡瓜現身這麼說

「戲曲王子」李文勳遭爆性侵 學生控「半夜脫褲猥褻」校方回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北港農會這群媽媽徹夜未眠包粽 就為讓獨老吃現煮熱粽

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港鎮農會家政和綠照媽媽不辭辛勞，日以繼夜包粽，讓老人家吃一頓熱。記者蔡維斌／攝影
北港鎮農會家政和綠照媽媽不辭辛勞，日以繼夜包粽，讓老人家吃一頓熱。記者蔡維斌／攝影

為讓獨居老人吃到最新鮮的燒肉粽，雲林縣北港農會家政媽媽超貼心，半夜起身包粽到天亮，送出前再下鍋，透過華山基金會把剛起踻的熱騰騰肉粽送到獨老家中，享用最新鮮的肉粽，好吃又吃得安全。

北港農會輔導的綠照班員、青年農民及家政班媽媽，為讓獨居老人吃到熱騰騰香噴噴的端午粽，昨天深夜動員，天未亮就起身從炒米、備料分工合作，由於獨居老人愛吃傳統口味，肉粽內饀除魯肉、花生、栗子、蛋黃，還特別加進蝦米與蔥酥，讓粽更有古早味。

今天清晨天剛破曉，這群熱心媽媽開始把千餘顆粽子下鍋，頓時農會彌漫濃濃的愛心粽香。北港鎮農會總幹事林翠香表示，端午節大家都在包粽子，家政媽媽特別有心，每個人犧牲睡眠，用心包粽蒸煮，就為讓老人家吃到最香最熱的傳統肉粽，把愛心巧妙地包進粽葉，滿足老人家思念過往的味蕾。

今早熱騰騰剛出爐的粽子，一串串起鍋，農會和華山基金會志工，以快遞方式一一送到至各村里再分送給獨居長者。「喔！粽子還是熱的」多位獨居長者接過粽子，心頭一陣溫暖，得知粽子是家政和綠照媽媽晚上沒睡覺，大清早煮的新鮮粽，每個人吃起來特別窩心。老人家說，一個人獨住，難得吃到一頓熱，感謝農會愛心媽媽送來最好吃的香粽。

幾位家政媽媽說，除能貢獻好手藝，與人分享從中得到成就感，很有意義，尤其看到老人家開心吃到又香又熱的粽子，大家日夜力拼包粽子的辛勞也值得。

北港鎮農會總幹事林翠香感謝家政和綠照媽媽不辭辛勞，日以繼夜包粽，讓老人家吃一頓熱。記者蔡維斌／攝影
北港鎮農會總幹事林翠香感謝家政和綠照媽媽不辭辛勞，日以繼夜包粽，讓老人家吃一頓熱。記者蔡維斌／攝影
北港農會會同華山基金會志工把熱粽送到家，讓長輩揪感心。記者蔡維斌／攝影
北港農會會同華山基金會志工把熱粽送到家，讓長輩揪感心。記者蔡維斌／攝影
北港農會家政和綠照媽媽天未亮就起身包肉粽，就為讓長者吃到又香又熱的粽子。記者蔡維斌／翻攝
北港農會家政和綠照媽媽天未亮就起身包肉粽，就為讓長者吃到又香又熱的粽子。記者蔡維斌／翻攝

粽子 獨居老人

延伸閱讀

粽子包啥最不優？ 網點名「3邪惡食材」：只能單吃

「天價」粽子再現 人參鮑魚粽改成禮券避監管

台南稽查今年粽子微漲5元 消保官：仍屬料多平價美食

這六類民眾吃粽挑時間 更要少吃顧腸胃

相關新聞

曾文水庫擬蓋太陽能光電場 嘉縣議員怒轟縣長不知情

曾文水庫上游2021年起擬設光電場，近日公聽會曝光引起民眾大力反彈，議員今提出臨時動議，怒轟縣長翁章梁竟不知情，聯署反對...

動物防逃演練 頑皮世界斑馬人偶耍萌逃跑遭麻醉槍制伏

台南學甲頑皮世界野生動物園今辦理防逃演練，工作人員身著斑馬裝扮演斑馬，模擬因地震躁動衝出圍欄竄逃，園方獸醫師及時發射麻醉...

台南安平現天坑 暴露老舊雨水箱涵頂板塌陷隱憂

台南市安平區府平路近光州路處，因雨水箱涵頂板老舊鏽蝕，一輛預拌混凝土車行經造成路面下陷，出現大坑洞，水利局表示，市長黃偉...

外國網紅評雲林漂水溝味 張麗善：「這幾味」也很特殊

雲林日前被外國網紅點評是台灣最無聊城市，縣府今天公開徵選「FUN拍遊雲林」影像，廣邀各界攝影好手深遊雲林，透過鏡頭發現雲...

影／附有雞毛傳統香包很少見 北港繡師吳昭惠堅持原味

端午香包已不多見，古法製作的傳統香包更是少之又少，開設超過1甲子的北港「四五百貨行」薪傳藝師吳昭惠，純手工繡製的「虎仔香...

南市議員連10年提供弱勢學童暑假營養午餐 18校300人受惠

台南市議員林美燕連續10年攜手愛心團體，共同資助安平、南區弱勢國中小學童的免費營養午餐，今天聯袂宣布有18校300人受惠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦