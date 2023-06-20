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追火車祕境在這裡 台南隆田ChaCha園區花道成打卡景點
台南官田的隆田ChaCha園區座落於隆田火車站旁，可以近距離看到火車經過，一睹像是普悠瑪、鳴日號或彩繪列車等特殊車種的風采，也成為火車迷、親子追火車的好去處，園方特別在可觀賞火車的區域，種植向日葵及色彩繽紛的百日草，現在已長成一片花海，吸引遊客駐足，拿起手機捕捉火車與花海同框的美麗場景，也成為新的打卡景點。
隆田ChaCha園區保存有台鐵、鹽鐵、糖鐵、水鐵等「四鐵共構」的產業遺跡，還有7棟歷史建築倉庫群，又有嘉南大圳（麻豆支線小給支線）流經，是一大特色，園區北側就是隆田火車站，比鄰鐵道，為了迎接畢業季及暑假，園方在靠近鐵道一側種植花草，形成一片花海，園方也取名為「花道」。
有趣的是，園方人員在向遊客介紹「花道」，有小朋友太過興奮，竟然以為是漫畫「灌籃高手」中的「櫻木花道」鬧了笑話，園方也從善如流，抓準行銷機會，在即將到來的端午節連假推出「尋找櫻木花道」活動，只要在這片花海拍照打卡，上傳園區臉書或IG並標註，就能領取小禮物。
此外，端午連假期間恰逢嘉南大圳輪作放水期，第一階段放水期預計從6月21日至7月10日，放水期間，將依農田水利署嘉南管理處的灌溉情形調整水位，歡迎親子相偕出遊，來園區親近水圳，認識當難得可見的V型溝，相關訊息可關注園區官網與臉書。
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