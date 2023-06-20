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曾文水庫擬蓋太陽能光電場 嘉縣議員怒轟縣長不知情

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉縣大埔鄉情人公園上游曾文水庫水面上，將設置24.6公頃的浮力式太陽光電場。圖／民眾提供
嘉縣大埔鄉情人公園上游曾文水庫水面上，將設置24.6公頃的浮力式太陽光電場。圖／民眾提供

曾文水庫上游2021年起擬設光電場，近日公聽會曝光引起民眾大力反彈，議員今提出臨時動議，怒轟縣長翁章梁竟不知情，聯署反對曾文水庫設置太陽能光電場，有議員指出日本曾發生火災的光電板設在工業用水庫上，應保障民眾用水安全；翁章梁說，若民眾有疑慮就不同意設置。

縣長翁章梁說，新聞媒體登出來後，他才知道有這個案子，關於6月9日廠商舉辦地方公聽會，大部分居民都反對，這個消息他也沒有掌握到。曾文水庫設置光電板主要分為2點討論，第1點是太陽能光電板有沒有毒，這是科學及科技的問題，第2點是民眾如果有疑慮，就要面對慎重處理，若有疑慮就不應設置。

議員詹琬蓁說， 經濟部水利署2021年10月25日會議記錄指出，大埔鄉公所辦理曾文水庫設置水域型太陽能發電設施案，請南水局就水庫安全方面加以把關，並給予大埔鄉公所技術協助，以利加快推動進度，另請大埔鄉公所盡速辦理招標作業。

南水局在曾文水庫畫設光電區，面積僅限上游大埔鄉情人公園內24.6公頃，契約總發電量為19.8MW的。地方居民說，本月9日由廠商自辦地方公聽會，8日廠商臨時通知開會，太過倉促來不及參加，盼公聽會提早通知，不要搞得像黑箱作業，好好跟居民溝通。

詹琬蓁說，政府常說以日本、英國等國家為參考發展太陽能光電，108年日本千葉發生太陽能光電版火燒案件，光電板在水庫上燃燒，但關鍵是光電板設在工業用水庫上，而非像民生用水，當時義竹光電板火災時都是毒氣味，那種水流進若曾文水庫恐有疑慮。

議員李國勝分享，他家是太陽能熱水器，太陽能板上面卡著一層油垢，用清水洗不掉，加上沙拉脫才稍微效果，若要完全洗乾淨只能用擦玻璃的魔術靈，這種清潔劑恐會流到水庫裡面，恐有汙染水質風險，像蘭潭、仁義潭及曾文水庫都怕水質被汙染而取消。

詹琬蓁也說，有些鳥類會在光電板上棲息、排便，鳥糞在光電版上乾掉，不可能用清水就洗得掉，一定要用洗劑才能清洗，不洗還會影響發電功效；由大埔鄉公所提案，台南市民眾也反對，責任在嘉義縣，請縣長和公所溝通，不能在民生用水水庫上設置光電板。

李國勝也說，若太陽能板不慎起火，上次義竹太陽能光電版起火，消防人員都在現場聞毒氣，更何況若滅火的水流進水庫，重金屬也跟著一起流進去，大家都會喝到，盼縣長不要核定，也呼籲嘉義縣議員一起連署，千萬不能在民生用水水庫上設太陽能光電板。

曾文水庫 大埔 議員

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