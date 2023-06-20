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南市議員連10年提供弱勢學童暑假營養午餐 18校300人受惠

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員林美燕攜手愛心團體，第10年共同資助安平、南區弱勢國中小學童的暑假免費營養午餐。圖／林美燕提供
台南市議員林美燕攜手愛心團體，第10年共同資助安平、南區弱勢國中小學童的暑假免費營養午餐。圖／林美燕提供

台南市議員林美燕連續10年攜手愛心團體，共同資助安平、南區弱勢國中小學童的免費營養午餐，今天聯袂宣布有18校300人受惠，並加贈每位學童一份不鏽鋼盒的伴手禮

林美燕從2015年號召發起「寒暑假南區安平區弱勢學童免費營養午餐資助計畫」，台南市婦女聯合會、康黃金慈善愛心會、中華九紫慈善會、永美獅子會等團體，多年來持續提供後援善款，資助42天份的營養午餐，八方開發建設今年1月加入行善的行列，贊助伴手禮，讓弱勢學童在暑假不必為吃飯煩惱。

今年接受資助暑假營養午餐的學校，包含南寧高中、新興國中、大成國中、新興國小、日新國小、永華國小、喜樹國小、省躬國小、龍崗國小、志開國小、安平國中、金城國中、安平國小、億載國小、新南國小、西門實小、石門國小、億載國小—漁光分校等18所學校。

營養午餐 愛心 伴手禮

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