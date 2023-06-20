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台南安平現天坑 暴露老舊雨水箱涵頂板塌陷隱憂

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平區府平路靠近億載金城的路段，今天因雨水箱涵頂板老舊，預拌混凝土車壓過造成路面下陷，出現大坑洞。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平區府平路靠近億載金城的路段，今天因雨水箱涵頂板老舊，預拌混凝土車壓過造成路面下陷，出現大坑洞。記者鄭惠仁／攝影

台南市安平區府平路近光州路處，因雨水箱涵頂板老舊鏽蝕，一輛預拌混凝土車行經造成路面下陷，出現大坑洞，水利局表示，市長黃偉哲重視箱涵老舊問題，除了編列2.3億分3年整修，也盤整老舊箱涵的道路，積極改善，防止類似問題發生。

水利局長韓榮華說，安平五期重劃區部分雨水箱涵已有20多年，且部分頂板已老舊鏽蝕，今天混凝土車壓過造成約3公尺長的路面下陷坑洞，頂板的鋼筋已明顯鏽蝕。2018年9月南區利南街也發生同樣問題，有吊車卡在坑洞中，因此市長黃偉哲上任後，非常重視這一問題，積極整修，去年並編列2.3億，分3年逐步整修優先路段的雨水箱涵頂板。

韓榮華表示，由於安平區部分道路的雨水箱涵頂板都已老舊，將重新盤整，逐步重新施作改善，預估至少2億元。

今天卡在坑洞的預拌混凝土車約在中午12時40分吊起，車身及車斗有受損，但仍能正常行駛，裝混凝土的車斗也能轉動，下午1時多駛離現場。水利局表示，會盡快修復，以利行車順暢及安全。

台南市安平區府平路靠近億載金城的路段，今天因雨水箱涵頂板老舊，預拌混凝土車壓過造成路面下陷，出現大坑洞。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平區府平路靠近億載金城的路段，今天因雨水箱涵頂板老舊，預拌混凝土車壓過造成路面下陷，出現大坑洞。記者鄭惠仁／攝影

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