國土計畫將含砷土地劃為農地？南市議員質疑：誰敢吃？

台南市議員李文俊今在議會自由發言時指出，安定區六塊寮在民國66年因地下含砷，導致居民都有烏腳病而遷村，在國土計畫法卻將該地編定為農業用地，質疑含砷的農地種的農作物要給誰吃呢？另南市也劃設9萬3000公頃的農地，佔全國12％，也居各縣市之冠，將排擠偏鄉經濟平衡，要求市府需考量土地適用性，與其特性及環境敏感，才能有效引導土地使用，不引發民怨。

都發局長徐中強說，國土計畫是第3階段處理，民眾有提出陳情，農業局已有進行是否適合種植的土地進行調查及檢討，市府也會在國土計畫會議中提出討論和視情況調整。

李文俊表示，安定居民陳情，在國土計畫中，安定區俗稱牛肉寮的六塊寮非都市土地，被劃定為農一優良土地、與農二良好農地，但該區域地下卻含砷，導致居民罹患烏腳病，被迫在民國66年時遷村，並列為不宜居住地區。現在規畫農地，種植的農作物，未來要給誰吃呢？

他強調，真正適合種植的農地，是台糖的土地，卻規劃為城鄉發展用地，這種規劃不只讓民眾不服，也很不合理，也會令人產生質疑。很奇怪明知曾發生烏腳病，還編定為農業區，要落實去了解和處理，農業局長李建裕表示會去了解，李文俊說，國土計畫法民國114年就要實施，必須盡速去處理。

李文俊還對台南市劃設農地面積高達9萬3千公頃的面積，不僅比例高達12％，還居全國之冠感到憂慮，他說，高農地的比例，絕對會排擠偏鄉的經濟平衡，他請市府能重視並提出異議。

市長黃偉哲也對台南市面積佔全國6％，農地卻佔12％表示不解。