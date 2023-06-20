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黃子佼代言頻喊卡 嘉縣府肯定主持功力但今年茶博沒他

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
藝人黃子佼。記者李政龍攝影/報系資料照
藝人黃子佼。記者李政龍攝影/報系資料照

藝人黃子佼爆出性騷擾爭議事件，加上狂抖18名圈內人黑料，形象一夕全毀，廣告代言也一一喊卡。嘉義縣政府近年茶博會及旅展都有邀請黃子佼主持，勘稱大活動的主持強棒，縣府文觀局指出，目前縣內活都都無邀請，沒受影響，但今年底茶博會肯定看不到他了。

黃子佼昨大爆走轟炸演藝圈，傳送醫且人尚在加護病房治療中。嘉縣文觀局表示，黃子佼口條能力佳，主持順暢，能請到他主持活動，大家都能很放心，翹著二郎腿全交給他，很肯定他的主持功力。

對於今年茶博會是否已邀請黃子佼主持，文觀局表示，目前計畫仍討論中，尚未發包，所以沒受到影響，但今年肯定看不到黃子佼主持茶博了，且近期me too事件擴大，也讓局在選主持人選隔外注意，憂又有藝人遭爆活動受影響突喊卡，或面臨突要找到人接手主持的擔憂。

藝人黃子佼是嘉義縣政府喜愛邀請的主持人選。圖／嘉義縣政府提供
藝人黃子佼是嘉義縣政府喜愛邀請的主持人選。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 黃子佼 性騷擾

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