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台南登革熱疫區聚焦仁德 區公所今發3000份除蚊粒劑

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
針對疫區成功里、仁和里，區公所表示今天將發送除蚊粒劑，供民眾使用。記者李文德／攝影
針對疫區成功里、仁和里，區公所表示今天將發送除蚊粒劑，供民眾使用。記者李文德／攝影

台南本土登革熱昨為止累積15例，活動區域主要集中在仁德區。今天仁德成功里活動中心，聚集一群人，正包裝著除蚊粒劑。仁德區公所表示，針對疫區成功里及仁和里，公所已自行準備超過3000份粒劑，準備今天發放讓居民使用。

仁德區長黃素美表示，因疫區內有些住家屋後溝或花瓶，不容易倒出積水。所以今天準備超過3000份粒劑發送給成功、仁和里居民使用。不過仁和二空新城共有3棟大樓，目前會以大包裝送到管委會，讓有需要民眾能夠領取。

黃素美說，發送除蚊粒劑同時，也會發送24日將啟動的全里家戶清潔日通知單。讓居民在當天能夠聚焦重點，將住家中易積水的容器、廢棄物清除。

因近來仁德區針對家戶前積水容器進行孳生源檢驗，發現區內文賢里「誘卵桶指數」較高。區公所指出，已經盤點除蚊粒劑數量準備發送，另外也將通知該里24日同時進行全里家戶清潔，防範於未然。

仁德區公所今天將發送3000戶以上除蚊粒劑，一早在成功里活動中心進行包裝。記者李文德／攝影
仁德區公所今天將發送3000戶以上除蚊粒劑，一早在成功里活動中心進行包裝。記者李文德／攝影
仁德區公所今天將發送3000戶以上除蚊粒劑，一早在成功里活動中心進行包裝。記者李文德／攝影
仁德區公所今天將發送3000戶以上除蚊粒劑，一早在成功里活動中心進行包裝。記者李文德／攝影

登革熱 台南

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