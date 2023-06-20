嘉市新開幕湖美夜市違法營業明起停業 端節連假少1處夜市

嘉義市重劃區湖子內逾2千坪湖美夜市，上月底開幕，攤商人潮爆滿，市府認定休閒專區土地分區，不符都計法使用規定，勒令停業，市府上周找業者下通牒，晚間照常營業，市府寄出6萬元罰單強調，不停業連續處罰，不排除斷水斷電；業者昨晚臉書公告，明天起停業，另覓合法場地，最大規模夜市經營不到1個月下市。

市府上周六寄出違反都計法裁罰6萬元罰單；湖美夜市代表人鄭姓業者說，接受處罰明起停業，配合市府將在湖子內尋覓合法商業區用地，一半以上攤商挺夜市繼續營業，不再參加辦理退租。

湖美夜市公告：配合市府規範，明天21日起夜市暫停營業，另覓合規場地（現已洽籌中）。7月17、18日下午1點到5點請攤商夥伴們攜帶租金收據，到夜市辦公室辦理退租費，並預約新夜市加入行列（有優先選擇格位權）。「近期相信我們定會再攜手共創更美好的榮景，感恩！」

夜市周三、周五晚間營業，攤商繳付租金仍在觀望，上周業者未停業，引發網友論戰，有網友說，夜市業者與市府對幹，視法律於無物；有網友認為停業打擊嘉市繁榮。

針對外界質疑業者挑戰公權力，市府建設處說，湖美夜市經營型態屬露天流動攤販集中場，夜市只能在商業區、公設地營業，違反都計法開罰最低6萬元罰鍰，告知業者地目不符法令，要求遵照法令，另要遵守食安、消防、交通等相關規定，提供攤販名冊備查。