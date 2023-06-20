老師涉打傷學生案／監院糾正嘉市府、大業國中

嘉義市大業國中1名教師2019年底涉管教學生爆發互毆，造成學生頭、頸部受傷被判刑4個月確定，不過監察院認為市府及校方行政調查卻做出教師沒打學生的相反結論，涉有違失，昨天通過監委葉大華的調查，糾正市府、大業國中。市府回應，學校有依規定校安通報、疑似體罰事件也完備調查程序，會請學校再重啟調查。

大業國中指出，對監察院的指正予以尊重，4年前事件當時有依程序調查並完成行政處分，4年來該學生已就讀高中，就學穩定成績優秀，教師也熱衷教學、專心教育，請社會大眾予以空間，讓師生專注教學與學習。

監委葉大華表示，大業國中的教師管教學生過程中徒手揮拳毆打學生，嘉市府暨督導所屬大業國中調查此案及處理程序涉有違失，包括校園安全事件專案調查報告書並未審酌老師相關不當管教的關鍵證據，直接作出查無該師揮打該生頭部、但學生有揮拳打教師的結論，導致行政調查結果得出與司法判決相反的結論。

調查報告另指出，2019年12月25日上午8點爆發案件後，學校同月27日開協調會，已知揮拳毆打卻沒向市府進行兒少保護案件社政通報，違反兒少權法，致失去即時啟動調查與釐清事實的機會，市府未確實督導學校做社政通報也不合乎兒少權法規定。