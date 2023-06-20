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嘉縣基層衛所 盼增加人力

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣議員反映基層衛生所人力不足，業務又多，圖為竹崎鄉衛生所日前舉行包粽子活動。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣議員反映基層衛生所人力不足，業務又多，圖為竹崎鄉衛生所日前舉行包粽子活動。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣幅員遼闊，新冠肺炎疫情下基層衛生所業務量大增，人力卻沒有跟著增加，有議員指出每人承包3項以上業務，休假還得支援值班、抽血等工作，籲增加人力來減輕護理人員工作壓力。嘉縣衛生局表示，此涉及編制名額不足，去年爭取在民雄、中埔及太保的衛生所新增共3人，今年將持續爭取。

縣長翁章梁說，確實許多基層單位感到人力吃緊，包括警察局、消防局等，醫護人員站在第1線很辛苦，經過疫情肆虐增加許多工作量，面對基層衛生所人力不足問題，會再與衛生局溝通討論、處理問題。

縣議員江佩曄說，她統計基層衛生所護理人員，每個鄉鎮都只有個位數人，相較鄰近的嘉市西區衛生所有13名護理人員，顯得鄉鎮市的衛生所人力不足、業務量繁重，且鹿草鄉6名護理人員中，還有1人被調到衛生局支援，只剩下5人可用。

江佩曄說，基層衛生所每人須3項業務，甚至有兼任4項的，業務包山包海，假日須電話值班、留守、隨時抽血，還要配合各種宣導活動，若遇同事休假，幾乎人力吃緊，無喘息空間，還要請休假的同事來幫忙支援，才能順利完成勤務工作，希望能增加衛生所的人力，以減輕基層負擔。

衛生局長趙紋華說，基層衛生所編制護理師名額不足，原本各地都只有2名護理師，已全面把護士都提升為護理師，今年正送計畫爭取盼順利新增衛生所的人力。

衛生所 衛生局

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