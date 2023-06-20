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結合悠遊卡 雲林童刷學生證兌餐
國中小學即將放暑假，雲林縣政府每年寒、暑假補助約5000名經濟弱勢學童的午餐費用，今年首度與悠遊卡公司合作，提供學生能持原本的多功能智慧卡學生證到4大超商兌餐，每餐60元；縣長張麗善說，校園附近若無超商，也可與餐飲店簽約或自訂餐盒，雙軌並行。有議員建議，應評估是否提升餐費。
悠遊卡公司董事長林志盈指出，結合雲林智慧校園APP及智慧卡學生證方式將「幸福飽胃站」餐券數位化，學童持卡到超商領餐，後續可利用APP查詢兌餐紀錄、推播提醒領餐等功能，省去印製、發放及核銷紙本餐券流程及人力，更能有效掌握學童領餐狀況，做為日後政策擬定依據。
張麗善昨宣布新政策，指出低收入戶、中低收入戶、家庭突發因素、經導師證明有需求者，共4種身分學童能獲補助於寒暑假兌換午餐，實現全面守護弱勢學童目標。
縣議員張維崢認為，今年物價波動明顯，在超商要能夠用60元吃到營養均衡的1餐確實有難度，縣府應評估是否可提升到每餐70元，畢竟對弱勢小朋友來說那餐可能是1天當中唯一能好好吃的1餐，另，也可研議是否與賣場、超市合作做兌餐，提供更多元選擇。
縣府教育處長邱孝文說，兌餐每年預算2000萬，去年因應物價波動並參考其他縣市實施狀況，從每餐55元調升到60元，部分超商也配合加碼或推出優惠組合，盡可能讓學童吃飽又兼顧營養。
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