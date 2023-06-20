聽新聞
test
0:00 / 0:00

結合悠遊卡 雲林童刷學生證兌餐

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣政府首度與悠遊卡公司合作，讓弱勢學童可持原有的多功能智慧卡學生證到4大超商兌餐。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府首度與悠遊卡公司合作，讓弱勢學童可持原有的多功能智慧卡學生證到4大超商兌餐。記者陳雅玲／攝影

國中小學即將放暑假，雲林縣政府每年寒、暑假補助約5000名經濟弱勢學童的午餐費用，今年首度與悠遊卡公司合作，提供學生能持原本的多功能智慧卡學生證到4大超商兌餐，每餐60元；縣長張麗善說，校園附近若無超商，也可與餐飲店簽約或自訂餐盒，雙軌並行。有議員建議，應評估是否提升餐費。

悠遊卡公司董事長林志盈指出，結合雲林智慧校園APP及智慧卡學生證方式將「幸福飽胃站」餐券數位化，學童持卡到超商領餐，後續可利用APP查詢兌餐紀錄、推播提醒領餐等功能，省去印製、發放及核銷紙本餐券流程及人力，更能有效掌握學童領餐狀況，做為日後政策擬定依據。

張麗善昨宣布新政策，指出低收入戶、中低收入戶、家庭突發因素、經導師證明有需求者，共4種身分學童能獲補助於寒暑假兌換午餐，實現全面守護弱勢學童目標。

縣議員張維崢認為，今年物價波動明顯，在超商要能夠用60元吃到營養均衡的1餐確實有難度，縣府應評估是否可提升到每餐70元，畢竟對弱勢小朋友來說那餐可能是1天當中唯一能好好吃的1餐，另，也可研議是否與賣場、超市合作做兌餐，提供更多元選擇。

縣府教育處長邱孝文說，兌餐每年預算2000萬，去年因應物價波動並參考其他縣市實施狀況，從每餐55元調升到60元，部分超商也配合加碼或推出優惠組合，盡可能讓學童吃飽又兼顧營養。

超商 張麗善 悠遊卡

延伸閱讀

人口販運手法層出不窮 雲林縣召集各單位協調杜絕

防制人口販運 雲縣府召開跨局處協調聯繫會議

幸福飽胃站 雲林推數位化掌握學童領餐狀況

雲林青創基地揭牌 開放青年預約使用

相關新聞

台南挨批成光電毒地 黃偉哲：查到法辦

台南有議員昨天質詢批市府「只有光電、沒有界線」，已成光電毒地城市，北門有光電場被檢舉下方偷埋爐渣、鹽水有原為非法棄置場變...

結合悠遊卡 雲林童刷學生證兌餐

國中小學即將放暑假，雲林縣政府每年寒、暑假補助約5000名經濟弱勢學童的午餐費用，今年首度與悠遊卡公司合作，提供學生能持...

嘉縣基層衛所 盼增加人力

嘉義縣幅員遼闊，新冠肺炎疫情下基層衛生所業務量大增，人力卻沒有跟著增加，有議員指出每人承包3項以上業務，休假還得支援值班...

老師涉打傷學生案／監院糾正嘉市府、大業國中

嘉義市大業國中1名教師2019年底涉管教學生爆發互毆，造成學生頭、頸部受傷被判刑4個月確定，不過監察院認為市府及校方行政...

雲林一群媽媽製作「信賴香包」 含藥材香料安神又芳香

雲林縣虎尾鎮一群熱愛手工藝的媽媽，迎接端午不包肉粽，改以天然中藥材香料，製作出安神又芳香的「信賴香包」，讓小朋友戴在身上...

人口販運手法層出不窮 雲林縣召集各單位協調杜絕

杜絕人口販運，雲林縣政府邀集相關單位、縣警局今召開協調聯繫會議，警察局長林故廷表示，暑期將至，求職新鮮人應小心誤入詐騙陷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦