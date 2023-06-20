台南挨批成光電毒地 黃偉哲：查到法辦

台南有議員昨天質詢批市府「只有光電、沒有界線」，已成光電毒地城市，北門有光電場被檢舉下方偷埋爐渣、鹽水有原為非法棄置場變更地目種電、學甲三慶里則被掩埋「六價鉻」致癌物等，應移送檢調追查，且列管非法掩埋場恐求償無門；對此，市長黃偉哲說，查到有毒害廢棄物就移送法辦，無害也會行政處分。

南市環保局長許仁澤表示，三慶里案的地主不希望開挖，仍挖出汙泥超標，屬有害事業廢棄物，會移請地檢署偵辦；北門光電場先查到鋪面用的材料違法，底下也挖出營建混合物，有要求清除，態度為「只要有人檢舉，就會去挖，絕不會縱容」，即使位於光電板底下，未來擬利用鑽探技術去挖。

林燕祝說，台南列管非法棄置場共162處，已強制執行45場、移送執行金額51.9億，但實際收繳3115萬餘元，目前有害事業廢棄4331公噸，處理費約2億6000萬元，為避免政府求償無門，建議列管非法棄置場，要註記在地主土地謄本上。

林燕祝說，台南地面型太陽光電1000多場，光電板下掩耳盜鈴，非法掩埋事業廢棄物，鹽水有1檢舉案是列管的廢棄物非法棄置場，下方埋有毒汙泥事業廢棄物，卻被同意變更為特定目的事業用地，設立太陽光電，去年12月送電，「只有光電、沒有界線，真是有鬼？」

林燕祝指出，北門區有3場遭檢舉違法掩埋爐碴，學甲南13鄉道有人假認養真竊取國土，挖了1百多車國土盜賣，回填廢棄物、棺材板，還有學甲區三慶里溪洲子寮段10多年前疑似被人掩埋廢棄物在田裡，上月底開挖，驗出含六價鉻等致癌物質的廢棄物，籲請環保局研討如何有效追回代執行費用，中央與地方也應研議修法遏止非法掩埋行為。