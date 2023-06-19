雲林一群媽媽製作「信賴香包」 含藥材香料安神又芳香

雲林縣虎尾鎮一群熱愛手工藝的媽媽，迎接端午不包肉粽，改以天然中藥材香料，製作出安神又芳香的「信賴香包」，讓小朋友戴在身上滿身香，炎熱中也不受百蟲侵害，讓許多年輕媽媽感受到傳統手藝的精妙。

虎尾熱心媽媽黃秋芳表示，他們是一群熱愛手工藝的媽媽，也是副總統賴清德粉絲，端午節前夕開心團聚在虎尾黃氏蘭園切磋手藝，回顧年輕時連衣服都自己做的時代，有回憶不完當年往事，端午節已屆大家一起製作應景的避邪驅蟲香包，也邀親朋好友遊園共度端午，增進感情。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠表示，炎熱夏天蚊蟲多，尤其連日大雨，病媒蚊孳生，今天來黃氏蘭園舉辦香包DIY，難得許多人全家大小一起欣賞阿嬤的香包手藝，在阿嬤的巧手下，一只輕巧的造型香包馬上成形，有花布有素花，琳瑯滿目。

有中醫背景的黨部執行長邱世文更提供許多中藥香料，他說，用化學成份的香包反而傷害身體健康，他所準備的香包材料都是純天然中藥材，包括藿香、白芷、丁香、薄荷、紫蘇等，讓小孩安心佩戴，且聞起來清香淡雅，讓人全身舒暢。