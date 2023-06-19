人口販運手法層出不窮 雲林縣召集各單位協調杜絕

杜絕人口販運，雲林縣政府邀集相關單位、縣警局今召開協調聯繫會議，警察局長林故廷表示，暑期將至，求職新鮮人應小心誤入詐騙陷阱，警方也會持續查緝與宣導。

雲林縣長張麗善說，這幾年海內外人口販運的犯案手法層出不窮，也引起恐慌，最嚴重的不只失財、失色，甚至連器官都要被摘除，失去生命，所以今天召開這個會議，希望所有局處都可以群策群力分工合作，杜絕遺憾發生。

警察局長林故廷表示，有關國人遭詐騙至海外遭人口販運案件，警察局去年迄今已破獲5案19人，並持續積極辦理相關查緝及宣導作為。

張麗善表示，雲林縣落實推動防制人口販運工作，2020年獲內政部評核為優等單位；警察局辦理防制人口販運查緝成效，去年度獲警政署評核為乙組第5名，今年暫列第3名。