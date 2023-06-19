老饕注意！台南芒果節登場 5車次冷鏈物流專車不能錯過

台南愛文芒果上市了，市長黃偉哲今天宣布「台灣芒果季—2023台南國際芒果節」開跑。他表示，台南芒果產量與品質台灣第一，為促銷芒果，在產季前就超前布署，邀請日本、韓國、美國等9國買家洽談並成功下單。

台南國際芒果節記者會現場邀請在地知名飯店、甜點品牌，共同推出精心研發的芒果料理和甜品，將芒果獨特風味發揮到極致，令人食指大動。黃偉哲逐一介紹現場展示的料理、甜品並擺拍。農委會農糧署副署長姚志旺、外貿協會主任周秀芬及農會代表；市議員朱正軒、蔡麗青、李啟維都到場參與。

農業局長李建裕指出，今年初春雨不多，但在果農細心呵護下，台南芒果「質」「量」俱佳。市府今年特別規畫「台南芒果快閃巡迴車」活動，自 6 月 24 日至 7 月 8 日從產地配送5車次的冷鏈物流專車，將芒果送到各取貨點，並與「芒果胖卡」異業結盟行銷，讓台南的芒果產品於芒果季期間，在全台跑透透，為消費者提供更優質服務。

為慶祝6月22、23日的國際芒果節，台南市農會走馬瀨農場推出門票優惠，且在玉井、南化、大內、官田、左鎮及楠西等要芒果產區，舉辦饒富趣味的系列活動來行銷芒果，不僅有芒果料理DIY、採果體驗及農特產展售，更有各式芒果甜點、冰品、飲品的品嚐活動。活動詳情請至「台灣芒果季—台南國際芒果節」臉書官方粉絲頁或台南市政府農業局官方網站查詢。

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