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5月5慶端午 台南虎頭埤身分證字號兩個「5」入園免費

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
端午節將至，台南市政府觀旅局推出優惠措施，身分證字號兩個5，入園免費。圖／南市觀旅局提供
端午節將至，台南市政府觀旅局推出優惠措施，身分證字號兩個5，入園免費。圖／南市觀旅局提供

端午節將至，台南市政府觀旅局推出優惠措施，6月22日至25日端午連假到虎頭埤風景區，凡身分證字號有一個「5」享半票優惠，2個「5」入園免費，但團體不適用，歡迎民眾攜家帶眷共同度過美好的端午假期。

市長黃偉哲表示，端午節正午11點至13點之間相傳是一年之中陽氣最重的時間，因此傳統習俗會立蛋、製作午時水、喝雄黃酒、掛香包、居家掛菖蒲艾草，就能帶來一整年的好運，台南也睽違3年，於6月18日起至22日在安平運河舉辦國際龍舟錦標賽，歡迎全國民眾來台南觀賞龍舟賽。

觀旅局長林國華說，虎頭埤阿勃勒花季的賞花期即將結束，但6月白河蓮花緊接著綻放，揭開夏季賞蓮熱潮，觀旅局還有舉辦520愛的約定《幸福婚宴場地-推薦票選》、命中『住』定台南~旅宿行銷影片徵選活動、幸福城市甜蜜旅拍活動，另至6月30日止，考生憑准考證可享門票、船票、用餐、購物等折扣優惠。

2023虎頭埤浪漫黃金雨阿勃勒花季雖已結束，不過歡迎端午連假繼續前來園區賞花聽街頭藝人音樂表演，「虎埤網美我上媠」網美照攝影比賽徵集照片至10月31日止，詳細內容請見虎頭埤風景區官網https://htp.tainan.gov.tw/

◆街頭藝人音樂演出(吊橋咖啡屋)

6/22（四）

10:00~12:00 丽鑫樂隊 【音樂演奏】

14:00~16:00 南風樂團【薩克斯風演奏】

6/23(五)

10:00~12:00 餘音樂坊【電子薩克斯風演奏】

14:00~16:00七勾郎【吉他彈唱】

6/24（六）

10:00~16:00 哈哈BUSKER【電鋼琴與薩克斯風演出】

6/25（日）

10:00~16:00 柏爵音樂【長笛與薩克斯風演奏】

◆小農攤位6/22(四)~6/25(日) (雨豆樹下)

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台南 虎頭埤 阿勃勒

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